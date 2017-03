Xbox Live: Games with Gold im April mit Ryse - Son of Rome, The Walking Dead - Staffel 2, u.a.

360 XOne

Auf der österreichischen Xbox-Facebook-Seite sind die neuen "Games with Gold"-Spiele für April aus Versehen schon bekannt gegeben worden. Die offizielle Ankündigung von Larry Hryb (Major Nelson) dürfte im Laufe des Tages kommen. Folgende vier Spiele gibt es demnach im nächsten Monat für alle aktiven Xbox-Live-Gold-Mitglieder zum kostenlosen Download:

Xbox One:

Ryse - Son of Rome (GG-Test: 6.5): 1. April bis 30. April 2017

(GG-Test: 6.5): 1. April bis 30. April 2017 The Walking Dead - Staffel 2 (GG-Test: 7.5): 16. April bis 15. Mai 2017

Xbox 360:

Darksiders (GG-Test: 8.5): 1. April bis 15. April 2017

(GG-Test: 8.5): 1. April bis 15. April 2017 Assassin's Creed Revelations (GG-Test: 8.5): 16. April bis 30. April 2017

Die beiden Xbox-360-Titel sind wie üblich im Rahmen der Abwärtskompatibilität auch auf der Xbox One spielbar. Die aktuellen März-Spiele findet ihr in unserer News Xbox Live: Games with Gold im März mit Layers of Fear, Evolve und mehr.