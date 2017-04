PC XOne iOS Linux MacOS Android

Seit dem 30. März steht mit Thimbleweed Park (im Test) das neue Point-and-Click-Adventure von Ron Gilbert (Interview), dem Schöpfer von Spielen wie The Secret of Monkey Island oder auch The Cave (im Test: Note 8.0) für PC-Systeme und Xbox One zum Kauf bereit. Die Erwartungen an das vornehmlich von den LucasArts-Veteranen Ron Gilbert und Gary Winnick entwickelten Abenteuer waren insbesondere unter Genre-Fans sehr groß.Immerhin war Thimbleweed Park als so etwas wie der "geistige Erbe" zum ersten SCUMM-Engine-Adventure Maniac Mansion (Report) angekündigt. Der Klassiker des Genres überhaup und das Point-and-Click-Abenteuer, das den Text-Parser endgültig in Rente schickte. In unserer heutigen Sonntagsfrage möchten wir von euch erfahren, wie ihr zum neuen Abenteuer von Ron Gilbert steht. Seid ihr in jeglicher Hinsicht zufrieden damit oder gibt es vielleicht doch ein paar Dinge, die ihr euch anders gewünscht hättet?Wie üblich bitten wir euch, nicht bloß an der Umfrage teilzunehmen, sondern rufen euch dazu auf, uns in den Kommentaren unter dieser News-Meldung ausführlicher zu schildern, weshalb euch Thimbleweed Park besonders gut, eher mittelmäßig oder auch so gar nicht gefällt. Ihr seid natürlich auch herzlich dazu eingeladen, eure Meinung mit den anderen Usern unter dieser News zu diskutieren, um so das Meinungsbild zu mehren. Bei unserer Sonntagsfrage könnt ihr wie jedes Mal bis zum kommenden Montag Morgen um 10:00 Uhr abstimmen. Danach nehmen wir die Auswertung vor, präsentieren das Umfrageergebnis und geben euch einen Überblick über das Meinungsbild.Ihr habt eine Idee für eine unserer kommenden Sonntagsfragen? Dann besucht einfach diesen Foren-Thread , in dem ihr uns Vorschläge für eine der kommenden Umfragen hinterlassen könnt – gerne auch mit möglichen Antwortmöglichkeiten. Ob zeitlose Themen oder brandaktuell spielt dabei keinerlei Rolle. Sofern wir eure Frage für interessant genug halten, könnte sie schon bald an dieser Stelle gestellt werden.