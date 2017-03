Pinstripe: Melancholisches Sidescroller-Adventure ab April exklusiv auf Steam

PC Linux MacOS

Ein düsteres Abenteuer erwartet euch in Pinstripe, dem Spiel, an dem der Kalifornier Thomas Brush bereits vier Jahre lang arbeitet, und das 2016 eine erfolgreiche Kickstarter-Kampagne verbuchen konnte. In dem düsteren und melancholischen Adventure, das als Sidescroller aufgebaut ist, seid ihr als ehemaliger US-Minister Teddy auf der Suche nach eurer dreijährigen Tochter Bo. Diese wurde vom dämonischen Mr. Pinstripe entführt und in die Tiefen der Hölle verschleppt.

In dem sechs Level umfassenden Trip in die Unterwelt müsst ihr sowohl klassische Puzzle-Rätsel lösen als auch in kurzen Action-Sequenzen allerlei Getier aus der Hölle besiegen. Unterwegs werdet ihr dabei immer wieder mit Teddys geheimnisvoller Vergangenheit konfrontiert. Mit an eurer Seite habt ihr dabei euren Hund George, dessen Spürsinn bei den Rätseln zum Einsatz kommen soll.

Stilistisch ist das Adventure laut Brush an die zwischen Fantastischem und Morbidem schwankenden Filmumsetzungen Alice im Wunderland und The Night Before Christmas angelehnt und soll dadurch die emotionale Achterbahnfahrt von Teddy noch verstärken. Durch die Kickstarter-Kampagne konnten Cameo-Auftritte von den bekannten Youtubern Pewdiepie, Dan Avidan und Nathan Sharp realisiert werden. Pinstripe wird nur in englischer Sprache vertont, deutsche Untertitel sind jedoch eingebaut. Ab dem 25. April könnt ihr auf eine Reise durch die Hölle gehen, exklusiv auf Steam für PC, Mac und Linux. Einen offiziellen Release-Trailer findet ihr gleich im Anschluss.