GG-Premium-Magazin 3/2017

Premium- und Premium-Plus-User von GamersGlobal können sich ab sofort das Premium-Magazin 3/2017 herunterladen. Nutzen könnt ihr dafür entweder diesen Direktlink oder den Link „Premium“, der sich in der Navigation links neben eurem Profilbild befindet und durch den ihr unter anderem zur Übersicht über alle bisher erschienenen Magazine geführt werdet.

Wie üblich enthält das Magazin das Editorial des GamersGlobal-Chefredakteurs Jörg Langer sowie die doppelseitig abgebildeten „Fotos des Monats“ mit jeweils kurzer Beschreibung. Den Abschluss bildet darüber hinaus ein weiteres „WortSpiel“.

Wie immer erwarten euch auch diesmal alle Artikel, die wir im Vormonat veröffentlicht haben. Demnach könnt ihr unter anderem die Tests zu Horizon - Zero Dawn, Torment - Tides of Numenera, Nioh oder auch For Honor (Multiplayer und Solomodus) nachlesen. Bei den insgesamt elf Previews erwarten euch zum Beispiel Mass Effect - Andromeda, Thimbleweed Park, Prey, Project Cars 2 oder auch The Inner World - Der letzte Windmönch. Ebenfalls im 119 Seiten umfassenden PDF enthalten sind das Interview mit Fabrice Condominas (Producer bei Mass Effect - Andromeda) und unsere Kolumne zum Kinofilm Offine – Das Leben ist kein Bonuslevel.

