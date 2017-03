Fallout 4 VR: Bethesda bestätigt Vorstellung auf der E3

PC XOne PS4

Angekündigt wurde sie bereits auf der E3 2016, doch seitdem ist es um die VR-Umsetzung zu Fallout 4 (im Test: Note 9.5) abseits vereinzelter Bestätigungen, dass sich das Projekt weiterhin in Entwicklung befindet, wieder ruhiger geworden. Auf der PAX East 2017 bestätigte Pete Hines von Bethesda nun allerdings in einem Video-Interview, dass Fallout 4 VR auf der E3 2017 vorgestellt werde. Weitere Details entlocken ließ er sich nur wenige, zumal er selbst kein VR vertrage. Daher konnte er nur das wiedergeben, was ihm der Designer Todd Howard zuletzt erzählt hatte:

[Todd Howard] sagte, dass Fallout 4 das Unglaublichste ist, was er erlebt hat. Man kann sich nicht vorstellen, wie es sich in VR spielt und wie realistisch es aussieht. Es wird euch wegblasen.

Die offizielle Vorstellung auf der E3 öffnet nun natürlich den Raum für Spekulationen. Bethesdas Pressekonferenz findet wie in den letzten beiden Jahren bereits am Sonntag statt – erstmals hat nun aber auch Microsoft seinen PK-Termin auf Sonntag vorgezogen, und zwar direkt vor Bethesda. Da Microsoft dort seine Xbox One Scorpio vorstellen und diese VR-Support erhalten wird, könnte dies ein Indiz dafür sein, dass sich Fallout 4 VR auch für die Scorpio in Entwicklung befindet. Eine offizielle Bestätigung hierfür wird es allerdings vermutlich erst am 11. Juni, dem Sonntag vor der E3, geben.

Den Abschnitt über Fallout 4 VR könnt ihr euch im unten verlinkten Video ab Minute 4:55 ansehen.