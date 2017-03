Resident Evil - Code Veronica: USK listet Version für PS4

360 PS3 andere

Capcom plant offenbar in naher Zukunft Resident Evil - Code Veronica für die PS4 zu veröffentlichen. Ein entsprechender Eintrag tauchte kürzlich in der Datenbank der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) auf. Laut diesem wurde der Titel bereits vergangene Woche, am 17. März 2017, geprüft und mit dem Siegel „ab 16 Jahren“ versehen. Der Eintrag ist allerdings mittlerweile wieder verschwunden.

Resident Evil - Code Veronica erschien erstmals im Jahre 2000 für Sega Dreamcast und wurde ein Jahr später auch für die Playstation 2 veröffentlicht. 2003 folgte zudem eine Umsetzung für Nintendo Gamecube und 2011 hat Capcom auch eine HD-Version des Spiels als Resident Evil - Code Veronica X für die Xbox 360 und die Playstation 3 auf den Markt gebracht. Sollte es sich bei der PS4-Version um eine einfache Portierung handeln, wird daher vermutlich die HD-Fassung aus der letzten Konsolengeneration als Grundlage für die Umsetzung dienen.

Ob es darüber hinaus irgendwelche grafische Verbesserungen oder gar spielerische Anpassungen (wie etwa eine überarbeitete Steuerung) geben wird, bleibt abzuwarten. Sobald Capcom den Titel offiziell für die PS4 ankündigt, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns.