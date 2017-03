GermanDevDays 2017: Termin und Anmeldung zur Entwicklerkonferenz

Im letzten Jahr fanden in Frankfurt am Main erstmals die GermanDevDays statt. Hierbei handelte es sich um eine deutsche Games- und Entwicklerkonferenz, die den mehr als 1.000 Besuchern über 30 Vorträge und diverse Podiumsdiskussionen rund um das Thema Spiele geboten hat (siehe Galerie+ Die GermanDevDays in Frankfurt).

Am 23.05. und 24.05.2017 geht die Veranstaltung erneut in Frankfurt in die zweite Runde. Geplant ist dabei wieder ein umfangreiches Programm aus 35 Vorträgen, sieben Podiumsdiskussionen sowie einer Abendveranstaltung. Angekündigt sind zum Beispiel ein Einblick von Mimimi Productions in die Entwicklung von Shadow Tactics - Blades of the Shogun. Das gesamte Programm könnt ihr euch auf der Webseite der GermanDevDays ansehen. Zudem werden auch wieder zwölf kleinere Entwicklerstudios als Aussteller ihre Spiele und Produkte präsentieren.

Wie im Vorjahr, können nicht nur Spieleentwickler, Branchenkenner und Studierende teilnehmen, sondern auch interessierte Besucher. Ab sofort habt ihr auf der Internetseite der GermanDevDays die Möglichkeit, euer Interesse an einer Teilnahme an dem Event zu bekunden. Wenn ihr zu den auserwählten Teilnehmern gehören solltet, erhaltet ihr dann zu einem späteren Zeitpunkt eine entsprechende Einladung. Im Gegensatz zum Vorjahr ist die Konferenz jedoch nicht mehr vollkommen kostenfrei. Während insbesondere Studenten und Auszubildende kostenlos teilnehmen können, müssen Business- und Privatbesucher einen Ticketpreis von 119 Euro für beide Tage zahlen.