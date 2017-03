Bloodstained - Ritual of the Night: Entwicklung der WiiU-Version eingestellt - Details zur Rückerstattung

WiiU PSVita Linux MacOS

Was sich bereits mit der Ankündigung der Switch-Version von Bloodstained - Ritual of the Night Anfang des Monats abzeichnete, wurde nun auch offiziell vom Entwicklerstudio Inti Creates bestätigt. Wie der verantwortliche Creative Director Koji Igarashi kürzlich via Update auf Kickstarter bekannt gab, wurde die Entwicklung der WiiU-Umsetzung eingestellt.

Wie vermutet, wird die Entscheidung mit der Veröffentlichung der Switch und der veränderten Marktsituation begründet. Igarashi entschuldigte sich bei allen WiiU-Unterstützern und gab die Optionen bekannt, die den Backern nun zur Verfügung stehen. Wer ursprünglich die WiiU-Fassung gewählt hat und das Spiel nun für die Switch erhalten möchte, muss nichts weiter unternehmen. Wer eine andere Version (PC, PS4, Xbox One oder PS-Vita) bevorzugt, kann diese über seinen Kickstarter-Account auswählen. Die Unterstützer, die ihren gezahlten Beitrag lieber zurückerstattet haben wollen, müssen folgende Voraussetzungen erfüllen:

Ihr müsst die WiiU-Version schon vor diesem Kickstarter-Update gewählt haben

Ihr habt euch an der Kampagne mit 28 bis 500 US-Dollar beteiligt

Ihr habt ein Paypal-Account, auf den das Geld zurückgebucht werden kann

Ihr könnt eure Anfrage auf Rückerstattung bis zum 20. April 2017 per E-Mail an orders@fangamer.com mit dem Betreff „Bloodstained Wii U refund“ stellen. Eure E-Mail sollte auch die Paypal-E-Mail-Adresse enthalten, an die das Geld zurücküberwiesen werden soll.