Spielemagazine testen seit jeher die neuesten Computer- und Videospiele. Allerdings gibt es verschiedenste Varianten, wie deratige Tests aufgezogen sind. Der klassische Spielejournalismus versucht im Regelfall, sich dem gegenständigen Spiel mit einer gewissen Distanzierung zu nähern und die persönlich gefärbte Meinung des Testers im Zuge der objektivitierten Herangehensweise nicht ins Zentrum eines Artikels zu stellen. Insbesondere im angelsächsischen Raum gehen die Spielemagazine teils einen ganz anderen Weg. Dort wird die Subjektivität des Spieletesters in den Vordergrund gestellt, was bisweilen den Eindruck hinterlassen kann, dass dies stark zu "Hop oder Top"-Tests führt. Umgekehrt wird Magazinen, die sich stärker dem klassischen Ansatz verschreiben teils vorgeworfen, zu zurückhaltend mit besonders guten oder besonders schlechten Wertungen umzugehen.In unserer heutigen Sonntagsfrage möchten wir von euch erfahren, welche Art der Herangehensweise bei Spieletests ihr präferiert. Ist euch eine rein subjektive Herangehensweise lieber oder doch eher die "nüchterne" klassische Test-Variante? Vielleicht könnt ihr ja auch beidem etwas abgewinnen und euch ist am Ende vor allem wichtig, dass der Testbericht, unabhängig von objektiver oder subjektiver Ausrichtung, in erster Linie fair mit dem jeweiligen Spiel umgeht. Wie üblich bitten wir euch nicht bloß, an der Umfrage teilzunehmen, sondern eure Meinung in den Kommentaren ausführlicher zu schildern und mit der Redaktion sowie den anderen Usern zu diskutieren.Ihr habt eine Idee für eine unserer kommenden Sonntagsfragen? Dann besucht einfach diesen Foren-Thread , in dem ihr uns Vorschläge für eine der kommenden Umfragen hinterlassen könnt – gerne auch mit möglichen Antwortmöglichkeiten. Ob zeitlose Themen oder brandaktuell spielt dabei keinerlei Rolle. Sofern wir eure Frage für interessant genug halten, könnte sie schon bald an dieser Stelle gestellt werden.