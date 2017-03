Dark Souls 3: Neuer Patch bringt Unterstützung für PS4 Pro, neue PvP-Maps und mehr

PC XOne PS4

From Software hat für den kommenden Freitag, den 24. März, den Release des großen Updates 1.1 für das Action-Rollenspiel Dark Souls 3 (Testnote: 8.5) angekündigt. Dieses wird neben der Vorbereitung auf die zweite und letzte Erweiterung The Ringed City (Preview) auch Unterstützung für Sonys PS4 Pro bieten und den Besitzern höhere Frameraten bescheren.

Darüber hinaus bringt der Patch einige Balance-Anpassungen mit sich. So werden unter anderem schwere Rüstungen verstärkt und der Giftschaden im Spiel reduziert. PvP-Fans bekommen zudem Nachschub in Form von den beiden neuen Arenen „Drachenruinen“ und „Dach des Großen Archivs“, die bereits vergangene Woche vorgestellt wurden. Die kompletten Patchnotes findet ihr unter dem Link in den Quellenangaben.

Besitzer der Erweiterung Ashes of Ariandel (Testnote: 8.0) können die neuen Arenen bereits mit der Veröffentlichung des Updates am Freitag nutzen. Wer das am 28. März 2017 erscheinenden Add-On The Ringed City erwirbt, bekommt ebenfalls Zugang zu den Arenen. Im kommenden Monat wird bekanntlich auch die „The Fire Fades Edition“ von Dark Souls 3 veröffentlicht, die alle zum Hauptspiel gehörenden Inhalte und Erweiterungen umfasst.

Als Vorbereitung auf das Update werden die Server für zwei Stunden auf allen Plattformen wegen Wartungsarbeiten heruntergefahren (auf der Xbox One sind es sechs Stunden). Hier sind die deutschen Zeiten im Überblick: