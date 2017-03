Fire Emblem Echoes: Limited Edition ab sofort vorbestellbar

3DS

Fire Emblem Echoes - Shadows of Valentia ab 49,99 € bei Amazon.de kaufen.

Am 19. Mai wird Fire Emblem Echoes - Shadows of Valentia für den Nintendo 3DS in Deutschland erscheinen. Wie beim letztjährigen Serienableger Fire Emble - Fates wird es auch dieses Mal eine Limited Edition geben. Diese beinhaltet Amiibos der beiden Hauptcharaktere Alm und Celica, ein Artbook im DIN-A4-Format, eine Soundtrack-CD und drei Pins der Helden im Pixel-Look. Den Preis veranschlagt Nintendo mit 89,99 Euro.

Darüber hinaus wurde ein neuer Trailer zum Spiel veröffentlicht, der in den Quellen verlinkt ist. Erneut stehen sich zwei Königreiche unversöhnlich gegenüber und ihr müsst den Kontinent einen, um den Frieden wiederherzustellen. Ihr könnt euch frei auf der Weltkarte bewegen und entscheiden, welche Schlacht ihr als nächstes angehen wollt.

Erstmals in der Fire-Emblem-Geschichte könnt ihr in der Verfolgerperspektive 3D-Dungeons durchstreifen. Das Spiel ist ein Remake des NES-Klassikers Fire Emblem Gaiden und verzichtet daher auf moderne Gameplay-Elemente wie das Kombinieren von zwei Einheiten auf dem Schlachtfeld und eine vorhersehbare Reichweite von Bogenschützen. Gestrichen wurde auch der Phoenix-Modus, welcher Einheiten sofort nach ihrem Ableben auferstehen ließ im folgenden Zug. Weiter vorhanden neben dem Classic-Modus ist der Casual-Modus, bei dem getötete Einheiten ab dem nächsten Kampf wieder zur Verfügung stehen.