We Happy Few: "Drastische" Gameplay-Änderungen und neue Insel im "Maidenholm-Update"

So richtig überzeugend war es bislang noch nicht, was der kanadische Entwickler Compulsion Games (Contrast) in spielerischer Hinsicht in seinem storylastigen Survival-Spiel We Happy Few (Preview) gezeigt hat. Mit dem sogenannten Maidenholm-Update soll wird die Early-Access-Version für PC (Steam und GOG.com) nun deutlich besser und umfangreicher geworden sein. Auf Xbox One, auf der das Spiel ebenfalls seit Juli 2016 in einer vorab spielbaren Fassung erhältlich ist, soll das Update schon bald folgen.

Die aktualisierte Version von We Happy Few wird im Rahmen des Updates unter anderem um die namensgebende Maidenholm-Insel erweitert, was grob einer Verdoppelung des Spielgebiets entsprechen soll. Die neue Early-Access-Fassung bietet darüber hinaus laut den Machern auch diverse Bugfixes und Gameplay-Erweiterungen und -Verbesserungen. Letztere werden vom Compulsion als "drastisch" bezeichnet. So könnt ihr nun unter drei Spielspielen beim Start des Abenteuers wählen, was sich gravierend auf das Spielerlebnis auswirken soll.

Wann der finale Release des Spiels auf PC und Xbox One erfolgen soll, ist bislang noch nicht bekannt. Denkbare wäre, dass die Kanadier den endgültigen Release noch für dieses Jahr planen. Das bleibt bis weitere Informationen vorliegen jedoch bis auf Weiteres reine Spekulation.