GameStop: "Switch könnte sich besser als Wii verkaufen"

Nachdem letzte Woche die Meldung die Runde machte, dass Nintendo auf Grund der Popularität angeblich die Produktionsmenge ihrer Nintendo Switch im ersten Jahr von 8 auf 16 Millionen Einheiten verdoppelt (siehe auch Nintendo Switch: Produktionsmenge soll verdoppelt werden), meldet sich nun auch ein Gamestop-Offizieller zu dem Thema zu Wort. Gegenüber Game Rant äußerte sich Senior Director of Merchandising Eric Bright mehr als positiv und prophezeit der neuen Nintendo-Konsole eine erfolgreiche Zukunft – sogar eine so erfolgreiche, dass sie bei den Verkaufszahlen die bisher erfolgreichste stationäre Konsole des Unternehmens übertreffen könnte.

Die Nintendo Switch ist auf einem guten Weg, dass sie vielleicht sogar die Wii ausstechen könnte. Die ersten Verkaufszahlen sind phänomenal.

Konkrete Zahlen könne Bright zwar nicht nennen, doch lobt er darüber hinaus auch die sogenannte Attach-Rate, die angibt, wie viele Spiele und wie viel Zubehör im Schnitt pro Konsole abgesetzt wird:

Besonders erfolgreich sind die Ladegeräte für die Nintendo Switch. Außerdem kaufen die Leute zusätzliche Joy-Cons, um ihre Switch zu einem Gerät für vier Spiele aufzurüsten.

Bei den Spielen ist es hingegen wenig überraschend The Legend of Zelda - Breath of the Wild (im Test: Note 9.5), das den größten Zulauf genießt – einer Hochrechnung des Marktforschungsdienstes Super Data zufolge kaufen dieses Spiel neun von zehn Switch-Besitzer (siehe auch Switch: Weltweit bisher 1,5 Mio. Konsolen verkauft; 9 von 10 mit Zelda).

Wie erfolgreich die Switch tatsächlich wird, ist aktuell nur schwer abzusehen. Ergänzend zu den 16 Millionen Geräten in den kommenden zwölf Monaten gingen Analysten zuletzt davon aus, dass in den ersten vier Jahren rund 40 Millionen Exemplare an den Mann gebracht werden können. Dies allerdings würde bei Weitem nicht reichen, möchte die Switch tatsächlich in die Absatzregionen der Wii vordringen – die nämlich verkaufte sich insgesamt knapp über 100 Millionen mal.