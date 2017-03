For Honor: Ubisoft verteidigt sich gegen Kritik an Freischaltsystem und Ingame-Shop

PC XOne PS4

In den Spielen der letzten Jahre, die Ubisoft veröffentlichte, gab es oft eine große Menge an Inhalten, die man teils zeitaufwändig freispielen konnte. Zig Schwerter oder Kostüme in Assassin's Creed, immer wertvollere Ausrüstungsobjekte in The Division oder gar so viel Kram wie in For Honor, für den man womöglich Monate an Spielzeit investieren müsste, um wirklich alles freizuschalten.

Da im Prinzip alle freispielbaren Inhalte auch im Rahmen von Mikrotransaktionen gegen Echtgeld erworben werden können, machten sich manche Leute sogar die Mühe, es mal genauer auszurechnen. Angeblich 2,5 Jahre Spielzeit müsse man ungefähr in For Honor verbringen, um das zur Freischaltung von allen Bonusitems notwendige Ingame-Geld aufzubringen. Die Alternative dazu sei, bezogen auf die Dollar-Preise der Stahlpakete, eine Echtgeld-Investition von 732 US-Dollar.

Einige Spieler kritisierten Ubisoft aufgrund des durch die freischaltbaren Inhalte angeblich vorhandenen Zwangs, die Mikrotransaktionen nutzen zu müssen, um nicht enorm viel Zeit investieren zu müssen. Kürzlich hat sich Damien Kieken, Game Director von For Honor, zu dieser Kritik in Ubisofts offiziellem, wöchentlichen Livestream geäußert.

Wir sind davon ausgegangen, dass die meisten Spieler mit bis zu drei Charakteren spielen würden. Und das ist auch das, was wir heute im Spiel erleben. [...] Die meisten Spieler konzentrieren sich auf einen Charakter, einen Helden und die anderen auf zwei oder drei Helden. Das ganze Design basiert darauf.

Der Game Director vergleicht For Honor im Zusammenhang mit den unzähligen Individualisierungsmöglichkeiten mit Spielen wie World of Warcraft. Genau wie dort solle der Spieler gar nicht alle kosmetischen Extras für jeden einzelnen Charakter im Spiel freischalten.

Wir haben nie von den Spielern erwartet, dass sie alles im Spiel freischalten wollten. So war das Spiel nie gedacht und wird auch nicht so gespielt. [...] Wir haben uns beim Design des Fortschrittssystems darauf konzentriert, die spielmechanischen Inhalte als erstes freizugeben.

Innerhalb von fünf Stunden könne man für einen Charakter im Rahmen dessen alles Wesentliche freispielen. Weitere 30 Stunden Spielzeit seien ungefähr notwendig, die Ausrüstung eines Charakters vollständig upzugraden. Bei allem, was man darüber hinaus freischalten könne, handle es sich ausschließlich um kosmetische Items ohne Auswirkungen auf die Spielmechanik. Laut Kieken wurden diese als Endgame-Ingame designt und nicht als "Must have"-Freischaltungen.

Ungeachet dessen, dass Ubisoft die Echtgeld-Investitionen in For Honor nicht grundlos zulässt, ist Kiekens Begründung für euch nachvollziehbar oder steht ihr eher auf der Seite derer, die die Echtgeldtransaktionen im Spiel äußerst kritisch betrachten?