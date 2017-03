Secret of Mana: Collection mit drei Teilen für Switch angekündigt

Switch

Die bekannte SNES-Kultserie Secret of Mana (im Japanischen Seiken Densetsu) wird noch dieses Jahr für Nintendos neue Hybrid-Konsole Switch veröffentlicht. Das gab der Entwickler und Publisher Square Enix jüngst über die offizielle Homepage bekannt.

Die sogenannte Seiken Densetsu Collection umfasst Seiken Densetsu 1 (Final Fantasy Gaiden), Seiken Densetsu 2 (Secret of Mana) und Seiken Densetsu 3 (Secret of Mana 2) und wird in Japan sowohl digital, als auch im regulären Handel (auf einem Cartridge) ab dem 1. Juni 2017 zum Preis von 4,800 Yen (umgerechnet etwa 40,00 Euro) erhältlich sein.

Seiken Densetsu 1 und 2 bieten auch einen Multiplayer-Modus für bis zu drei Spieler. Ob und wann die Collection auch hierzulande veröffentlicht wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Einen Trailer zum geplanten Release könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen zu Gemüte führen. Die Originalmeldung dazu findet ihr unter dem Link in den Quellenangaben.