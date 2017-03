Square Enix: Spring Surprise Box mit Just Cause 3 und drei weiteren Spielen im Store

Der japanische Entwickler und Publisher Square Enix bietet seit heute eine „Spring Surprise Box“ in seinem Online-Store an. Das Überraschungspaket kann bis zum 27. März 2017, um 18:00 Uhr (deutscher Zeit) zum Preis von 11,99 Euro vorbestellt werden und enthält neben dem Open-World-Action-Adventure Just Cause 3 (Testnote: 8.0) noch drei weitere, bisher unbekannte Titel.

Diese werden wie auch bei der alljährlichen „Holiday Box“ des Spieleherstellers nach dem Ablauf der Vorbestellungsphase bekanntgegeben und dann am 28. März 2017 als Steam-Codes an die Käufer ausgeliefert. Im englischsprachigen Store wird die Box übrigens nur für 9,99 US-Dollar angeboten und umfasst laut Beschreibung fünf, statt vier Spiele im Wert von mehr als 80,00 US-Dollar. Die Links zu den beiden Angeboten findet ihr in den Quellenangaben.