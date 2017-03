PC XOne PS4

Die Rennpisten führen meist über Stock und Stein.

Es geht bergauf

Durch die Schockwelle entscheiden wir das Duel für uns.

Chaos und Bagatellschäden

Der letzte, noch selbstständig fahrende Untersatz gewinnt den Arena-Modus.

Fazit

Arcade-Rennspiel

Solo- und Online-Spiel

Für Anhänger und Fortgeschrittene

Erhältlich seit 17.3.2017 für 59,99 Euro

In einem Satz: Kurzweiliger Arcade-Racer ohne hohe Langzeitmotivation.

Der Arcade-Check stellt jeweils ein interessantes Downloadspiel vom Xbox-Marktplatz vor, egal ob Indie oder Vollpreis. Die Rubrik wird von unseren Usernundbetreut.Nach zwei erfolgreichen Rennspielen wechselte 2010 der Besitzer der beliebten-Serie und mit ihm das Entwicklerteam. Währendbei Fans und Kritikern durchfiel, setzten die ursprünglichen Serienschöpfer Bugbear Entertainment mitdie Tradition der Arcade-Reihe unbeirrt fort. Entsprechend niedrig waren die Erwartungen, als miteine neuerliche Fortsetzung angekündigt wurde, zumal das verantwortliche Studio Kylotonn seine Meriten erst noch verdienen muss. Ob die Serie erneut den Totalschaden erleidet, verrät euch der Arcade-Check.Die gute Nachricht vorweg: Den erdrückenden Schatten des desaströsen Vorgängers verlässt Flatout 4 - Total Insanity bereits nach wenigen Streckenmetern und bietet von Beginn an leicht zugängliche Arcade-Action auf vier Rädern. Im Karrieremodus entscheiden wir uns zunächst für den schweren Straßenkreuzer und streiten in kurzen Rennserien mit aufgemotzten Jeeps, Buggys und Lieferwagen im bunt gemischten Fahrerfeld um die Plätze. Die Siegprämien investieren wir in mehrstufige Leistungsverbesserungen oder neue Rennboliden, die jedoch mangels Lizenz vollständig der Fantasie der Entwickler entsprungen sind. Aufgrund der gesalzenen Preise nehmen wir sehr lange mit dem vertrauten Erstwagen vorlieb und erhalten dessen Wettbewerbsfähigkeit mit kleinen Budget.Auf der Strecke geht es ordentlich zur Sache. Die Boliden fahren sich angenehm wuchtig und vermitteln ein gutes Gefühl, wenn wir die Konkurrenz von der Piste drängen oder eine Scheune für eine der zahlreichen Gabelungen und Abkürzungen durchpflügen. Ob Telefonmasten, Rolltore oder das stille Örtchen – irgendwas geht bei den halsbrecherischen Rennen stets in die Brüche, sodass fliegende Holzsplitter und Funkenschlag uns bisweilen die Sicht auf die Strecke rauben. Mit Vollgas heizen wir durch eine alte Industrieanlage, beackern den roten Sand im Canyon und „schlittern“ durch frostige Gefilde. Optisch macht der Titel einen durch die Bank weg soliden Eindruck, die Licht- und Partikeleffekte sind sogar sehr hübsch geraten. Das Geschehen läuft nicht immer butterweich, aber Einschränkungen beim Absolvieren der Pisten oder Spielspaß dämpfende Ruckelorgien haben wir nicht erlebt.Neben den obligatorischen Zeitrennen lockern spezielle Veranstaltungen mit erlaubter Waffengewalt den Saisonalltag auf. So entsenden wir auf Knopfdruck eine Schockwelle oder katapultieren eine magnetische Sprengladung in das vorauseilende Fahrerfeld. Die insgesamt vier zur Verfügung stehenden Gadgets können nicht verbessert oder getauscht werden und besitzen eine individuelle Abklingzeit. Mangels Abwehrmaßnahmen entgehen wir den Waffen nur, wenn wir uns vom Fahrerfeld absetzen. Im Pulk selbst verlaufen die Gefechte unkontrolliert und bisweilen frustrierend chaotisch. Hinzu kommen die wechselhaften Fahrkünste der Computergegner. Während wir zum Teil mit Leichtigkeit große Vorsprünge herausfahren, kämpfen wir an anderen Tagen um den Anschluss im Mittelfeld. Positiv ist dabei anzumerken, dass es keine Gummiband-KI gibt. Negativ wiederum, dass KI-Kontrahenten in Rennen durch seitliche Berührung viel zu leicht Dreher verursachen, die uns schnell eine gute Platzierung oder gar den Sieg kosten.Trotz Massenkarambolagen, Waffengewalt und Tête-à-Têtes mit der Streckenbegrenzung zeigt sich unser Bolide ansonsten weitestgehend unbeeindruckt. Abgesehen von Nichtigkeiten wie einer hängenden Tür, leichten Dellen und Kratzern bleibt der Wagen optisch und technisch stets im Werkszustand. Nur eine kleine Anzeige am unteren Bildschirmrand verrät uns den Zustand der Karosse. Trotz des (Pseudo-)Krawall-Gescheppers unbekannter Rock- und Metall-Kapellen aus dem Autoradio bleibt das Spiel in dieser Hinsicht ein gemütlicher Sonntagsausflug, der hinter seinen und den technischen Möglichkeiten zurückbleibt.Abseits des Karrieremodus' bietet Flatout 4 - Total Insanity die serientypischen Geschicklichkeitsaufgaben. Wir sausen dazu eine Rampe hinab und schleudern per Knopfdruck den Fahrer aus dem Cockpit, um bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Das richtige Timing und den entsprechenden Winkel vorausgesetzt, dient die arme Seele als Abrissbirne, Golfball oder anderweitig eingesetztes Flugobjekt, um möglichst viele Punkte zu sammeln. Anders als die Rennen, kann diese Variante auch lokal mit Freunden auf der Couch angegangen werden. Die merkwürdige Objektphysik verleidet den Spielspaß jedoch. Mehr Freude versprechen die Online-Duelle, zumal alle Fahrzeuge bereits freigeschaltet sind. Auch der Arena-Modus, eine Art "Last Men Standing" auf vier Rädern, steht zur Verfügung. Während unserer Testphase blieben die Server jedoch verdächtig leer. Selbst bei unspezifischer Match-Suche, landen wir am Ende in einer eigenen Lobby, zu der niemand hinzustößt.Flatout 4 - Total Insanity ist alles andere als eine Enttäuschung und stellt eine solide Fortsetzung dar. Auf der Strecke glänzt der Titel durch das griffige, wenn auch sehr arcadige, Fahrverhalten und die gute Präsentation. Das Spiel bietet auf lange Sicht jedoch zu wenig Abwechslung. Die Mini-Spiele sind von der Grundidee her ein nettes Feature, aber die träge, bisweilen eigensinnige Objektphysik erstickt aufkommenden Spielspaß im Keim. Gleiches gilt für die (im Moment) wenigstens auf Xbox One leeren Online-Server.