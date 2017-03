Assassin’s Creed Empire: Händler listen möglichen nächsten Serienteil

andere

Bild stammt aus Assassin's Creed Syndicate (Testnote: 7.5)

Dass Ubisoft noch dieses Jahr ein neues Assassin’s Creed veröffentlichen möchte, ist bereits seit längerem bekannt. Auch wenn dazu noch keine offizielle Details existieren, gab es im letzten Jahr bereits diverse „Leaks“, die darauf schließen ließen, dass sich der neue Teil der Serie in Ägypten ansiedeln und Assassin’s Creed Empire heißen wird (mehr dazu hier: Assassin's Creed: 2016 angeblich kein neuer Serienteil // 2017 Schauplatz Ägypten?). Weitere Hinwiese auf das Setting wurden später durch im Netz aufgetauchte Screenshots geliefert. Nun haben auch die ersten Händler den Titel mit einem Release-Zeitraum in ihr Produktportfolio aufgenommen.

Im Online-Shop von World of Games wird Assassin’s Creed Empire für PC, Xbox One und die PS4 gelistet. Als Zeitraum wird hier der vierte Quartal dieses Jahres genannt. Der Händler Alcom gibt grob den Oktober 2017 als Release-Zeitraum an und bei City Disc ist konkret vom 30. November 2017 die Rede. Ob das Datum auf offiziellen Angaben basiert oder es sich nur um einen Platzhalter handelt, bleibt vorerst unklar. Neben der Standard-Version des Spiels ist offenbar auch eine Gold Edition geplant, zu der aber noch keine konkreten Infos angegeben werden. Ubisoft selbst hat sich zu den ganzen Händler-Angaben bisher nicht geäußert.