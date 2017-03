The Legend of Zelda - Breath of the Wild ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Mit leichter Verspätung (Mass Effect - Andromeda ist schuld!) dürft ihr auch an diesem Montag wieder den lieblichen Stimmen zweier GG-Redakteure lauschen. Jörg und Christoph berichten wenig überraschend von ihren neuesten Erlebnissen in Hyrule, dabei wurden in den letzten Wochen doch ausreichend andere Hochkaräter veröffentlicht. Genau das lässt sie auch zu ihrem Thema der Woche, der aktuellen Schwemme an Open-World-Spielen, kommen.

Den neuesten Montagmorgen-Podcast könnt ihr euch gleich unter dieser News anhören oder herunterladen. Am besten aber abonniert ihr euch den Podcast gleich per RSS-Feed oder iTunes. Eure Userfragen stellt ihr bitte wie gewohnt in den Kommentaren.

Viel Spaß beim Anhören!