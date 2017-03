Unexplored: The Balance Update

PC

Kürzlich ist mit dem "Balance-Update" die nächste Verbesserung für das Roguelite Unexplored (zum Indie-Check von Unexplored) erschienen. Das Update der Woche verbessert vor allem die Nutzbarkeit von Waffen, die ihr schwingen müsst. Die Verbesserungen betreffen die Bereiche Waffen (u.a. mehr knock-back bei manchen Waffen), Beten und Opfergaben (Beten kann jetzt auch Objekte zerstören), Klassen und Startausrüstung (Wizard startet mit Scroll of Recharging, nur noch eine Scroll of Enchanting zum Spielstart kaufbar), Magische Gegenstände (steal life staff verbraucht auf hohen Levels mehr Energie und macht weniger Schaden, der staff of surprise kennt viele neue Tricks), die Dungeon-Erstellung (mehr Fackeln in dunklen Bereichen), die KI und Gegner (aggressiver) sowie Verschiedenes (Werkzeuge lösen beim Scheitern der Entschäftung die Falle nicht aus).

Darüber hinaus gibt es einige Bugfixes. Im nächsten Update soll weiter an der Balance geschraubt und es sollen weitere Bugs beseitigt werden. Auch neue Achievements und freischaltbare Gegenstände stehen weiter auf der Agenda. Die ausführliche Liste der Änderungen könnt ihr euch anschauen, wenn ihr dem Link in den Quellen folgt.