GDC2017: Pandemic Legacy – hinter den Kulissen der Brettspiel-Sensation

Exkurs: Legacy-Spiele

Die Vorgeschichte

Matt Leacock hat Pandemic erfunden.

Rob Daviau wurde nach seinem Risk Legacy von Matt kontaktiert.

Die Konzeptphase

Die Story wird in nur 23 Legacy-Karten erzählt (die restlichen führen im Wesentlichen neue Regeln, Sticker und Spielmaterialien ein). Da muss jeder Satz sitzen...

"Ein gesamter Kinofilm in 23 Spielkarten“

Auf diese Weise werteten Matt und Rob die Videoaufzeichnungen der Testspiele aus.

Playtesting und Feintuning

Season 2 kommt 2017

Auf der Game Developers Conference 2017 in San Francisco besuchten der GG-Reporter auch zwei Vorträge außer der Reihe: Die Brettspiele haben erstmals als eigener kleiner Zweig ins Konferenzprogramm Einzug gehalten, unter anderem mit einem Vortrag vonundzuund mit einem zweiten von Daviau zu Legacy-Spielen im Allgemeinen. Im Folgenden lest ihr die spoilerfreie Zusammenfassung der beiden Vorträge in Verbindung mit ein wenig Vorwissen beim Autoren. Die beiden Vorträge könnt ihr euch aktuell übrigens auch selbst via GDC Vault ansehen: The Making of 'Pandemic Legacy' und Legacy Games: From ‘Risk’ to ‘Pandemic’ to ‘SeaFall’ & Beyond Was sind eigentlich Legacy Games, also „Vermächtnis-Spiele“? Kurz gesagt: Brett- oder Kartenspiele, bei denen sich Spielfeld oder weiteres Material sowie die Spielfiguren von Partie zu Partie dauerhaft verändern. Vor allem aber ein immer noch ganz neues Genre, obwohl das erste davon, Rob Daviaus, erst 2011 entstand. Seitdem sind ein gutes halbes Dutzend anderer Vertreter erschienen: Pandemic Legacy, um das es hier hauptsächlich gehen soll,, ebenfalls von Daviau, außerdemund). Doch schon diese kleine Liste ist nicht ganz eindeutig, so besitzt Fabelsaft keine permamenten Veränderungen oder das Zerreißen von Karten, wie es Risk Legacy erfand.Je nachdem, wie weit man den Bogen spannen will, ließen sich auch das RPG-nahe(zu dem es mittlerweile eine iOS/Android-Umsetzung von Obsidian gibt),oderanführen, die ebenfalls Legacy-Elemente enthalten. Doch dann landet man auch irgendwann bei den guten alten Pen-and-Paper-RPGs oder Kampagnensystemen fürund Co. Wir fassen den Begriff deshalb eher eng: Wenn ein Spiel eine persistente Spielwelt besitzt, in der sich Dinge (meist zum Schlechteren) verändern können, und der Spieler mit sich verändernden Spielregeln oder auch –materialien agiert, dann ist es ein „Legacy“-Vertreter.Matt Leacock gelang 2008 mitein Brettspiel-Hit: Bis zu vier Spieler steuerten einen von sieben wählbaren Spezialisten über eine abstrakte Weltkarte, um im Zusammenspiel mit anderen vier Virus-Epidemien zu bekämpfen und ein Gegenmittel für jede davon zu entwickeln. Das geschah ohne jedes Würfeln mit zwei Kartenstapeln: Der eine enthielt Stadtkarten, Ereigniskarten und Infektionskarten, er stellte quasi den Countdown für die Spieler sowie ihr aktives Spielmaterial dar: indem man mit nicht unkomplizierten Regeln Karten derselben (Virus-) Farbe bei einer Spielfigur bündelte und diese dann das Gegenmittel erforschen ließ, wurde man einer Krankheit Herr. Gleichzeitig musste kräftige Krankheits-Bekämpfung geleistet werden, denn sonst breiteten sich die Epidemien immer weiter aus, mit der Gefahr wahrer Ausbruch-Kettenreaktionen.Dafür sorgte der zweite Kartenstapel, der alle Städte des Spielplans enthielt. Die geniale Idee von Matt Leacock: Es wurde so lange von oben gezogen (und damit neue Infektionen erzeugt), wie vom Spielerstapel eine Infektionskarte gezogen wurde. Der Ort dieser Infektion wurde dann von unten aus dem Virus-Stapel gezogen, während die bis dahin aufgedeckten Virus-Karten gemischt und dann wieder oben aufgelegt wurden. Das garantierte, das die immer gleichen Städte immer wieder Probleme bekamen, die Infektionskarten aber zu einer weiteren Verbreitung auf der Erde führten. Pandemic war ein Koop-Spiel gegen die Zeit und nicht 100% fair – mit Pech konnte eine Partie in Runde 2 vorbei sein, ohne dass die Spielergruppe einen Fehler gemacht hatte –, aber faszinierend und auch nicht allzu zeitaufwändig. Pandemic kam sehr gut an, Matt ließ Pandemic Ibera und Pandemic The Cure folgen (außerdem stammen ein Cthulhu- und einige weitere Brettspiele von ihm).Rob Daviau hat seit 1998 um die 80 Board Games veröffentlicht, darunterUnd 2011: Risk Legacy, das erste „echte“ Legacy-Spiel. 2013 kontaktierte Matt Rob, um aus seinem erfolgreichen „normalen“ Pandemie-Spiel Pandemic Legacy zu machen: "Was denkst du?", soll er laut Rob gefragt haben, und dieser will sofort mit „Ja“ geantwortet haben: „Ich hatte gerade meine eigene Firma gestartet und suchte nach Inhalten.“Was macht nach Ansicht der beiden Designer ein Spiel Legacy-tauglich? Eine einfache Grundmechanik und eine "robuste Thematik" – wie eben eine Welt, die vor die Hunde geht. UNO oder Schach, so Rob lachend, würden weniger gut funktionieren. Als sie zusammen an Pandemic Legacy gingen, waren die Erfahrungen von Rob bei seinem ersten persistenten Spiel sehr hilfreich. Denn bei Risk Legacy entstanden viele Veränderungen des Spielfelds zufällig, etwa die atomare Zerstörung eines Gebiets durch einen dreifachen Sechserpasch. Robs Folgerung: „Wenn du große Veränderungen zulässt am Spiel oder Spielfeld, dann lass es die Spieler machen oder kartenbasiert, aber nicht einfach per Zufall. Risiko überließ zuviel dem Zufall oder den Spielern. Doch der Designer muss das Spielmaterial kontrollieren!“Auch die Idee mit den Pappschachteln, die zusätzliches Spielmaterial enthielten, und die zum Beispiel nach dem zweiten Sieg eines Spielers geöffnet werden durften, wurde verfeinert. Robs Idee bei Risk Legacy war gewesen, die vier Boxen als zweites Spielziel einzusetzen, nach dem Motto: "Wenn ich nicht gewinnen kann, versuche ich halt eine Schachtel zu öffnen". Doch seiner Beobachtung nach missverstanden das viele Spieler als „gut geschmückten Weihnachtsbaum mit vielen Geschenken“: Sie wollten alle so schnell wie möglich öffnen.Risk Legacy war quasi ein Sandbox-Spiel ohne wirkliche Handlung, nach 15 Partien war Schluss, ohne Höhepunkt. Für Pandemic Legacy dachten Matt und Rob über eine Baumstruktur mit unterschiedlichen Enden und Verzweigungen nach. Doch das führte zu vielen Problemen, darunter eine womöglich viel zu kurze Gesamtspielzeit für manche Gruppen. Also ersannen sie eine rein lineare Story, allerdings mit Zickzack-Kursen: Jede Spielergruppe sollte prinzipiell Dasselbe erleben, aber mit vielen unterschiedlichen Entscheidungen.Wie viele Partien sollten die Spieler erleben? Rob legte sich früh auf etwa zwölf bis 15 Partien fest. Zwölf Runden hatten den Vorteil, dass man daraus die Monate eines Spieljahres machen konnte. Das gab den Spielern laut Rob Sicherheit: Man wusste, dass das Spiel im Dezember enden würde, und das man mindestens zwölf "Erfahrungen" bekommen würde. Der tatsächliche Schnitt bei Pandemic Legacy ist wohl 15 bis 18 Partien.Matts große Angst war, dass Spieler, die auf die Verliererstraße geraten, bei Pandemic Legacy frustriert aufhören würden. So entstanden die Event Cards, die zwei Funktionen haben: Zum einen geben sie den Spielern "Superkräfte", zweitens verlängern sie als zusätzliche Karten die Partie und machen sie so einfacher. Was aber, wenn eine Gruppe dennoch hintereinander Januar, Februar und März verlieren würde? Wer wollte da noch weitermachen? Das führte zur Idee, jeden Monat einmal wiederholbar zu machen. Allerdings sah Rob die Gefahr, dass geschickte Spieler absichtlich die ersten Monate schlecht spielen würden, ständig verlieren und dadurch das Maximum der Event Cards bekommen und zudem die beiden Belohnungen am Ende jeder (auch verlorenen) Partie. Darum wurden die Siegboni eingeführt.Als nächstes ging es an die Story, für deren Struktur Captain America: The Winter Soldier eines der Vorbilder war. Matt und Rob unterteilten die Handlung in drei Akte aus je vier Monaten. Dabei orientierten sie sich an typischen Kinofilmen und auch an Hamlet's Hit Points von Robin D. Laws, einem Buch, das Tipps für gutes Storytelling in RPGs geben will. Die darin geschilderten Mechanismen wie Vorfreude, Drama, Belohnung, Rückschläge und Enthüllungen versuchten die beiden Designer auf ihr Brettspiel zu übertragen. Am Ende eines Akts sollte den Spielern jeweils eine reingewürgt werden, kurz nachdem sie einen euphorischen oder motivierenden Moment erlebt hatten. Matt und Rob wollten eine ständig hoch und runter gehende "Motivationskurve" erzeugen, inklusive Cliffhangern am Ende jeder Partie. Wichtig war ihnen aber auch, jedem neuen Problem einen Monat später ein neues Werkzeug gegenüberzustellen, bevor das nächste Problem eingeführt wurde..So entstand die Idee, die Story-Karten in die Legacy-Karten – die zunächst nur Boni und Mali verteilen sollten – zu inkludieren. Matt dazu: „Wir wollten, dass die Spieler in ihrem Kopf weiterspielen, dass sie es zu ihrem Spiel machen. Deshalb lassen wir die Spieler die Charaktere benennen, deshalb bekommen sie ‚Narben’ und Beziehungen und Spezialfähigkeiten.“Da der Spieler nicht weiß, was ihn erwartet, wollten Rob und Matt ihm ein Sicherheitsnetz geben: "Öffne Schachtel 8, falls du vier Partien in Folge verlierst". Als erstes überhaupt wird einem in der Anleitung gesagt, diesen Sticker auf Box 8 anzubringen. Dadurch hat man hat eine Rückversicherung und weiß gleichzeitig: "Okay, zwei- oder dreimal hintereinander dürfen wir verlieren, ohne uns doof fühlen zu müssen.“ Und falls man doch so oft verliert, sind tatsächlich hilfreiche Dinge in der Box.Beim Playtesting des in Entstehung befindlichen Spiels setzten die Designer pro Iteration auf zwei bis vier Testgruppen. Diese mussten ihre Partien auf Video aufzeichnen und an die Macher schicken. Rob und Matt sahen sich diese dutzenden und hunderten von Stunden an (mit bis zu 1,6facher Beschleunigung), weil ihnen nicht nur wichtig war, was passierte, und ob die Regeln funktionierten. Sie wollten vor allem auch die Spielerreaktionen sehen und wie sie Entscheidungen begründeten.Es gab auch Ideen, die aus dem Spiel geworfen wurden. So gibt es etwa in der Mitte des Spiels eine Suche als neues Element, die ursprünglich auf einem neuen Spielplan, einer rangezoomten Stadt, hätte stattfinden sollen. Das hätte aber ein Spiel im Spiel bedeutet, und wäre für das Tempo schädlich gewesen.Spät in der Entwicklung mussten bei Pandemic Legacy aus produktionstechnischen Gründen die Sticker von den Legacy-Karten entfernt und in die Dossiers ausgelagert werden – es ließen sich schlicht nicht Kartendecks fehlerfrei herstellen, auf denen teils abziehbare Sticker angebracht waren. "Dummerweise waren die Boxen und viele Dossiers nummeriert“, führt Rob Daviau aus. „Und manche Spielergruppen schafften es, statt des frühen Dossiers 06 die Schachtel 06 zu öffnen, die eigentlich erst ziemlich spät im Spiel kommt."Doch trotz solcher Probleme erschien Pandemic Legacy, bekam im Jahr 2012 diverse positive Kritiken und entwickelte sich zu einem echten Hit, ja für manchen altgedienten Brettspieler zu einem der faszinierendsten Erlebnisse seiner Hobby-Karriere überhaupt. Ein kleine, aber nicht unwichtige Rolle für den Erfolg könnte auch die Entscheidung von Publisher Z-Man Games gespielt haben, Pandemic Legacy weltweit am selben Tag zu veröffentlichen – zur Vermeidung von Spoilern im Internet.Und wer mit dem Spiel schon durch ist und nach neuem Futter verlangt (die „blaue“ und „rote“ Fassung unterscheiden sich übrigens nur in der Verpackung), kann sich ja unter den eingangs erwähnten ähnlichen Spielen umsehen. Oder er wartet noch ein bisschen: Matt Leacock und Rob Daviau arbeiten seit 2015 an. Es soll dieses Jahr erscheinen.