Spielwiese Podcast #28: CRPG-History (Teil 3): 1988, u.a. mit Pool of Radiance und Wasteland

Nach gewissenhafter Vorbereitung meldet sich der Spielwiese-Spezialpodcast zur CRPG-History mit Teil 3 zurück. Er behandelt wegen des Umfangs und der wachsenden Komplexität der Spiele nur ein Jahr. Doch das Jahr 1988 hat es in sich. So plaudern Gastgeber und GG-Userakaund regular panelist und GG-Userakanach einer kurzen Einführung über, wobei sie auch den Vorgängeransprechen, das grafisch ansprechende, den Klassiker Wasteland (zur Stunde der Kritiker mit Jörg Langer und Heinrich Lenhardt) , dessen dritter Teil Ende letzten Jahres erfolgreich crowdgefunded wurde,undmit seinen Tag- Nachtwechseln und Routinen der NPC.Wie üblich gibt es auch zahlreiches Begleitmaterial in Form von Artikeln und Videos. Die Links dazu findet ihr in der Timeline. Neu ist, dass die beiden Diskutanten auch ihr "Spiel des Podcasts" küren. Natürlich mit Begründung. Und da dies in den ersten beiden Folgen nicht geschah, wird es nachgeholt. Ebenfalls erstmals gibt es zum Schluss noch ein Outtake. Falls ihr euch beim Hören auch einen visuellen Eindruck verschaffen wollt, könnt ihr auch die passend geschnittene Youtube-Version anschauen, auf die ihr auch direkt unter dieser News zugreifen könnt. Den Link zum knapp vierstündigen Podcast findet ihr in den Quellen.Timeline: