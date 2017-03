MoMoCa-Special: Stellt Piranha-Bytes-Chef Björn Pankratz eure Fragen

XOne PS4

Er ist eines der Gründungsmitglieder des mittlerweile in Essen ansässigen deutschen Entwicklerstudios Piranha Bytes (- und-Serie) und seit vielen Jahren das Sprachrohr der Spieleschmiede aus dem Ruhrpott:. Nach unseren Spezialgästen Mick Schnelle im Januar-Podcast , gefolgt von Deck13s Creative Director Jan Klose im Februar und King Art Games' Kreativchef Jan Theysen in der März-Ausgabe unseres MoMoCast werden wir im April Björn Pankratz zu Gast haben, um uns mit ihm über höchst Aktuelles und Vergangenes aus der Historie von Piranha Bytes zu unterhalten, genauso wie über das aktuelle Rollenspiel-Projekt des Studios Elex (Preview ).Genauso wie bei den letzten Ausgaben, die natürlich alle Standard wie das Thema der Woche oder die Terminvorschau umfassen, möchten wir euch, unseren Usern, an dieser Stelle die Möglichkeit geben, Björn Pankratz eure eigenen Fragen zu stellen. Falls wir eure Frage, bei der wir euch bitten, euch auf eine, nämliche eure wichtigste Frage zu begrenzen, für interessant genug halten und sie gut in unseren kommenden Montagmorgen-Podcast passt, wird aber nicht nur euer User-Name genannt und taucht in den Timecodes auf. Nein, für jede eingereichte User-Frage, die wir an Björn Pankratz weitergeben, erhält der Fragensteller 50 EXP als Gutschrift.Die EXP gibt es zwar nur, wenn ihr eure Frage als registrierter User unter dieser News hinterlasst, aber ihr dürft eure Fragen natürlich auch dann einreichen, wenn ihr sie lieber als unangemeldeter User posten möchtet. Ob wir sie stellen, hängt einzig davon ab, ob die Frage spannend genug ist und in unseren Dialog mit Björn Pankratz passt.Da die Aufnahme der voraussichtlich am 3. April verfügbaren extralangen Spezialausgabe unseres Podcast, die wir für jeden Monat des Jahres im Rahmen unserer letzten Weihnachtsaktion zugesagt haben, schon vor dem genannten Termin stattfindet, reicht eure Fragen in jedem Fall bis spätestensein. Andernfalls können wir nicht garantieren, dass wir eure Fragen für den Podcast mit Björn Pankratz noch berücksichtigen können.