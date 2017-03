Tower of Time: Neues Action-RPG auf Steam Greenlight vorgestellt

Das im Mai 2016 gegründete Indie-Studio Event Horizon ist mit seiner Arbeit am Action-RPG Tower of Time soweit fortgeschritten, um ihr erstes Projekt einer breiteren Öffentlichkeit vorzustellen. Dazu hat der polnische Entwickler kürzlich eine Greenlight-Kampagne auf Steam gestartet.

Tower of Time ist ein storygetriebenes Action-RPG, dessen Kampagne sich um die Erkundung eines dunklen Turms dreht, der mit der unheilvollen Geschichte des Landes Artara verbunden ist. Die Reise in die Tiefe soll euch für 20 bis 30 Spielstunden beschäftigen, je nachdem, ob ihr euch auf die Hauptquest konzentriert oder euch in eine der zahlreichen Nebenaufgaben stürzt. Mit einer reichhaltigen Auswahl an diversen Charakterklassen, Skills und einzigartigen Spezialfähigkeiten für eure Abenteurergruppe, die zudem eine Stadt am Rande des Turms als Basis aufbauen kann und speziellen Spielmechaniken möchten die Entwickler ihrem Titel eine besondere Note verleihen. Hier kommt insbesondere das Echtzeit-Kampfystem zum Zuge, bei dem ihr die Zeit soweit verlangsamen könnt, um taktisch klug vorzugehen in den zahlreichen, zufallsbasierten Gefechten. Vergessenes Wissen, das ihr in den 13 Levels des Turms erlangt, ermöglicht euch, die Stadt auszubauen und somit Zugriff auf neue Kampftechniken zu erhalten oder besondere Waffen und Ausrüstung zu craften.

Den anlässlich zum Start der Greenlight-Kampagne veröffentlichten Trailer, mit dem euch die Entwickler auf das Spiel aufmerksam machen wollen, haben wir unter der News zum Abruf bereitgestellt, in diesem könnt ihr euch einen optischen Ersteindruck des Titels verschaffen. Weitere Impressionen erhaltet ihr zudem in unserer Screenshot-Galerie. Falls euch das Spiel inhaltlich und optisch ansprechen sollte, könnt ihr die Greenlight-Kampagne mit eurer Stimme unterstützen.

Tower of Time soll im Laufe des 2. Quartals 2017 für PC und MacOS erscheinen, zuvor möchte man im Rahmen einer kurzen Early-Access-Phase Feedback der Spieler sammeln, um dem Titel den letzten Feinschliff zu geben. Eine Version für iOS- und Android-Systeme ist laut Angaben der Entwickler ebenfalls in Planung.