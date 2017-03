Super Mario Run erscheint nächste Woche auch für Android

iOS Android

Für iOS ist Nintendos Super Mario Run (Testnote: 6.5) bereits seit Dezember vergangenen Jahres erhältlich und verzeichnete schon kurz nach dem Launch im Apple Store mehr als 37 Millionen Downloads (wir berichteten: Super Mario Run: 37 Millionen Downloads in drei Tagen). Nun gab Nintendo bekannt, dass die App ab nächste Woche auch für Android verfügbar sein wird.

Der Release ist für den kommenden Donnerstag, den 23. März 2017, geplant. Das Spiel, das ihr dann über Google Play Store zum Preis von 9,99 Euro erwerben und herunterladen könnt, wird bereits in der Version 2.0 vorliegen. Diese wartet mit neuen Charakteren auf und ihr könnt in der kostenlosen Demo Stage 1-4 freischalten. Den Link zum Store findet ihr in den Quellenangaben.