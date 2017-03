Mass Effect - Andromeda: Xbox-One- und PS4-Version im Technik-Vergleich von Digital Foundry

PC XOne PS4

Die britischen Kollegen von Digital Foundry haben sich die Xbox-One- und die PS4-Version des kommenden Science-Fiction-Rollenspiels Mass Effect - Andromeda (Preview) vorgeknöpft und eine Technik-Analyse zu den beiden Fassungen auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlicht. Das komplette Video könnt ihr euch im Anschluss an diese News zu Gemüte führen.

Laut dem Beitrag schlagen sich beide Umsetzungen recht gut, auch wenn es hier und da Abstriche bei der Grafik und der Performance gibt. Die PS4-Version bietet im Spiel native 1080p, wobei die Zwischensequenzen mit 900p dargestellt werden. Bei der Xbox-One-Fassung sind es 900p im Spiel und 756p bei den Zwischensequenzen. Letztere wirken auf Microsofts Konsole daher etwas grober und es kommt stellenweise zu Pixelflimmern. Es gibt auch Sequenzen, die auf beiden Plattformen in 1080p laufen. Diese haben sich jedoch laut Digital Foundry beim näheren Betrachten als vorgerenderte Videos entpuppt. Tearing wird auf beiden Konsolen beobachtet, wobei es sich bei der Xbox-One-Fassung etwas stärker bemerkbar macht.

In Hinblick auf die Framerate Zielen beide Versionen auf 30 Bilder pro Sekunde ab, was auch die meiste Zeit erreicht wird. In kritischen Situationen kippt die FPS aber stellenweise, wobei hier 25 Frames als niedrigster Wert registriert wurden. Bioware will nach dem Release weiter an der Performance schrauben. Ein Technik-Video zur PC- und PS4-Pro-Version soll demnächst folgen.