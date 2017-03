3DS

Die Endbosse jeder Ebene haben es in sich und sind der Schlüssel für die nächste Ebene.

Es wird losgecrawlt

Ab und an triggert ihr Spezialfähigkeiten der Helden, die etwa sehr viel Schaden machen.

Leveln, Grinden, Kämpfen, Craften

Alle zehn Stufen: Worauf legen wir den Fokus, welche Spezialfähigkeit lernen wir?

Gegner in den Dungeons respawnen ebenso wie Materialien und werden euch angezeigt.

Fazit

JRPG-Dungeoncrawler

Einzelspieler

Für Anfänger und Fortgeschrittene

Erhältlich im eShop für die Virtual Console seit 2.3.2017 für 4,99 Euro

In einem Satz: Solider Dungeoncrawler für das spaßige "Scharmützel to go".

Jede Woche stellen wir euch ein interessantes eShop-Spiel für WiiU, 3DS oder Virtual Console vor, egal ob Indie oder Vollpreis. Um diese Rubrik kümmern sich unsere UserundIndie-Entwickler Inside System, der auch für die-Reihe verantwortlich zeichnet, hat miteinen Dungeoncrawler für 3DS im eShop im Angebot. In der Welt von Brave Dungeon gibt es Syega, mächtige Kristalle, die es Menschen ermöglichen, Magie anzuwenden. Manche sind so mächtig, dass sie in speziellen Gefäßen auf Belfer Island verwahrt werden. Auf genau die habt ihr es mit der Protagonistin Al abgesehen und macht euch auf ins Dungeon Godshill, um das ultimative Magie-Gefäß zu entwenden. Das geht gehörig schief und ihr findet euch in der Taverne von Newport wieder. Wir haben Al ein auf ihrer langen Reise ins gefährlichste der fünf Dungeons begleitet. Rom wurde schließlich auch nicht an einem Tag erbaut!In der Taverne bekommt ihr nicht nur Tipps und Informationen. Eure Fragemöglichkeiten erweitern sich im Spielverlauf, zudem könnt ihr bis zu zwei von zunächst vier Gefährten mitnehmen. Fast schon unabdingbar ist die Mitnahme der Heilerin, ansonsten lohnt sich Rumprobieren. So kann eine Gefährtin nicht nur austeilen sondern sich auch selbst heilen, eine andere ist ein klassischer Damage-Dealer. Natürlich geht es dann nicht direkt nach Godshill, sondern ins erste Dungeon. Zufallskämpfe gibt es nicht, stattdessen bewegt ihr euch durch simple Gänge und seht die Felder, auf denen ein Kampf droht. Rätsel gibt es ebenfalls keine, ihr könnt aber Türen öffnen und so Abkürzungen freischalten.In Truhen wartet Beute auf euch, außerdem liegen Materialien herum oder ihr erhaltet sie von Gegnern. Materialien (ihr verkauft sie in der Taverne oder crafted euch Gegenstände) und Gegner (braucht ihr zum Grinden) respawnen, wenn ihr einen Dungeon erneut betretet. Jede Ebene eines Dungeons hat außerdem einen Endkampf gegen den (oder die) Herrscher der jeweiligen Ebene.Die haben es, zumindest auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, meist ganz schön in sich. Bei eurem Tod geht es jedoch einfach in der Taverne mit vollen Lebenspunkten weiter. Habt ihr den Boss besiegt, bekommt ihr den Schlüssel für die nächste Ebene. Je tiefer ihr kommt, desto schwerer wird es, so dass ihr euch vor Ebene zwei im ersten Dungeon beispielsweise lieber erst um Ebene eins im zweiten Dungeon kümmert.Erfahrungspunkte sammelt ihr durch das Besiegen von Gegnern – allerdings bekommen sie nur die Heldinnen, die lebend aus dem Kampf kommen. Helden in der Taverne leveln übrigens nicht. Daher geht ein Teil des Grindings dafür drauf, alle Figuren, mit denen ihr spielen möchtet, hochzuziehen. Da die Kämpfe auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad wirklich tough sind, werdet ihr die Monster mancher Ebenen auch mehrmals besiegen müssen, um für neue Aufgaben bereit zu sein. Das macht aber durchaus Spaß, denn das typische JRPG-Kampfsystem wurde gut umgesetzt. Die Kämpfe laufen rundenbasiert ab, wobei ihr immer die Zugreihenfolge im Blick habt. Jede Spielfigur kann eine der zunehmend größeren Zahl Aktionen durchführen, etwa einen Gegner oder auch mehrere (dann aber mit weniger Schaden pro Feind) angreifen, Gefährten heilen oder Gegner schlafen schicken. Schaden und Widerstandskraft hängen von euren Stats ab.Mit Tres, das ihr für das Erfüllen von Material-Quests in der Taverne und das Besiegen von Gegnern erhaltet, verbessert ihr eure Stats Angriff, Verteidigung, Mind (hilft bei Buffs) und Beweglichkeit (je schneller, desto weiter vorne in der Zugreihenfolge). Außerdem könnt ihr gefundene oder gecraftete Gegenstände ausrüsten, die beispielsweise euren Schaden erhöhen oder euch gegen Schlaf immun machen können.Magische Gegenstände, die sich ebenso wie euer Leben bei jeder Rückkehr nach Newport aufladen, bezahlt ihr ebenfalls mit Tres, damit ihr euch etwa in Dungeons außerhalb der Kämpfe heilen könnt.Brave Dungeon reißt spielerich zwar sicher keine Bäume aus, ist aber sehr solide und unterhaltsam umgesetzt. Mit den Level-Aufstiegen, magischen Items, Crafting und vor allem auch der Gegnervielfalt gibt es viele ansprechende Elemente. Der Schwierigkeitsgrad "Expert" hat es in sich und erfordert auch Grinding, auf den leichteren Stufen dürfte der Grind-Faktor jedoch abnehmen. Für nur 4,99 Euro erhaltet ihr einen gelungenen Dungeoncrawler für die kleinen Scharmützel zwischendurch.