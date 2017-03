The Evil Within 2: Hinweise auf die Entwicklung und mögliche Ankündigung auf der E3 2017

PC 360 XOne PS3 PS4

Mit The Evil Within (Testnote: 8.5) brachten der Resident-Evil-Schöpfer Shinji Mikami und sein Team von Tango Gameworks im Jahre 2014 ein solides Survival-Horror-Adventure auf den Markt. Auf NeoGAF wurden nun Hinweise auf einen Nachfolger veröffentlicht. Konkret geht es um eine Stellenausschreibung im Bereich Q&A. Das Team sucht nach einem erfahrenen Übersetzer für die Fehlerberichterstattung für sein neues Projekt Psycho Break 2. Psycho Break ist bekanntlich der Name, unter dem The Evil Within in Japan vertrieben wird. Als Plattformen werden Xbox One und PS4 gelistet. Eine PC-Version wird in der Beschreibung nicht erwähnt.

Die Entwickler sagten bereits zuvor, dass sie The Evil Within gerne zu einem Franchise ausbauen würden. Auch Bethesdas Vizepräsident Pete Hines ließ im August vergangenen Jahres durchblicken, dass sich der Titel gut verkaufte und eine Fortsetzung möglich wäre. Eine Bestätigung sind die Stellenausschreibungen natürlich noch lange nicht. Sollte es aber stimmen, werden wir möglicherweise im Rahmen der diesjährigen E3 etwas davon zu sehen bekommen. Bethesda wird bekanntlich auch dieses Jahr mit einer Pressekonferenz dabei sein (mehr dazu hier: E3 2017: Bethesda gibt den Termin für die Pressekonferenz bekannt).