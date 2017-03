The Great Whale Road: Strategie-RPG verlässt Early Access Ende März

PC Linux MacOS

Entwickler Sunburned Games hat kürzlich in einer Ankündigung auf Steam bekanntgegeben, dass The Great Whale Road (zum Indie-Check) am Ende diesen Monats die seit Juli 2016 andauernde Early-Access-Phase verlassen und am 30. März erscheinen wird. Das storygetriebene Strategie-Rollenspiel lässt euch als Anführer die Geschicke eines Volkes in der nordisch geprägten Spielewelt lenken und wartet mit einem spielerischen Mix aus Survival, Aufbau, Handel, Welt-Erkundung sowie taktisch geprägten Rundenkämpfen auf.

Die Release-Version wird vorerst nur die spielbare Kampagne des dänischen Volkes enthalten, weitere Völker wie Franken und Pikten werden in kommenden Updates nachgereicht. Zudem sind alle Verbesserungen enthalten, die mit dem letzten Update 0.6.2 Einzug ins Spiel gehalten haben, darunter eine neue Kampf-Kamera, zusätzliche Kampfschreie, ein umfangreicheres Schiffs-Upgrade-System, ein überarbeitetes Journal und ein verbessertes KI-System. Den bereits veröffentlichten Release-Trailer, der euch kurze Ausschnitte vom Kampfsystem und dem generellen Look des Titels zeigt, haben wir für euch am Ende der News zum Anschauen bereitgestellt.

The Great Whale Road erscheint für PC, MacOS und Linux, zu einer möglichen Umsetzung für Konsolen haben sich die Entwickler bisher nicht offiziell geäußert.