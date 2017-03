GOG-SXSW-Nominierten-Angebote: Firewatch, Inside, The Witness und mehr

Anlässlich der anstehenden SXSW 2017 Gaming Awards bietet GOG.com derzeit eine Auswahl an nominierten Spielen mit Rabatten bis zu 75 Prozent an. Bis zum 20. März 2017 um 18:00 Uhr können Schnäppchenjäger hier unter anderem bei Spielen wie Firewatch (Testnote: 7.5), Inside (Testnote: 9.0) oder The Witness (Testnote: 7.5) günstig zugreifen. Hier das komplette Angebot: