The Surge: 16. Mai als finaler Termin bestätigt, neuer Trailer

PC XOne PS4

The Surge ab 49,99 € bei Amazon.de kaufen.

Wie der französische Publisher Focus Home heute bekannt gab, wird das-artige SF-Action-RPG The Surge (Preview ) von-Macher Deck13 am 16. Mai erscheinen. Definitiv bestätigt war bislang nur, dass der Titel im Mai für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen soll. Bei The Surge handelt es sich um das zweite Action-Rollenspiel der Frankfurter, welches das eine oder andere Element aus From Softwares Fantasy-RPG aufgreift. Zuvor hatten die Hessen zusammen mit dem polnischen Publisher City Interactive das Fantasy-RPG Lords of the Fallen (im Test: Note 7.5 ) veröffentlicht.Unter dem Titel "Stärker, schneller, härter" veröffentlichten Focus und Deck13 heute auch einen neuen Trailer, den ihr euch direkt unter dieser News anschauen könnt. Wer mehr über The Surge und Deck13 erfahren möchte, kann sich unseren ausführlichen Podcast mit Firmenmitgründer und Creative Director Jan Klose anhören, der sich im Gespräch auch über die Finanzierungs- und Förderungssituation von deutschen Spielestudios äußert.In The Surge schlüpft ihr in einer nahen, dystopischen Zukunft in die Rolle von Warren, der an seinem ersten Arbeitstag als Techniker in einer Fabrik ein böses Erwachen hat. Offenkundig sind fast alle Angestellten des Betriebs vollkommen ausgerastet und auch die Sicherheitsroboter des Unternehmens greifen alles an, was sich ihnen nähert.