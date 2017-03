Uncharted: The Lost Legacy – Schleichmechanik und größere Gebiete für das Story-Addon

PS4

Anfang Dezember letztes Jahr hatte Sony die Stand-Alone-Storyerweiterung The Lost Legacy zu Naughty Dogs Action-Adventure Uncharted 4 - A Thief's End (im Test: Note 9.5) offiziell enthüllt (wir berichteten). Nun hat der japanische Publisher im PlayStation Blog einige weitere Details zur Download-Erweiterung preisgegeben und ein paar frische Artworks veröffentlicht.

Konkret soll die alleinlauffähige Erweiterung zu Uncharted 4, in der die Charaktere Chloe Frazer und Nadine Ross im Zentrum stehen, laut Naughty Dogs Creative Director Shaun Escayg das Gefühl, "dass hinter jeder Ecke eine Überraschung warten könnte", mit dem Addon zurückbringen. Zudem setze die Erweiterung auf die größten, erkundbaren Umgebungen, die es je in der Reihe gegeben habe.

The Lost Legacy spielt, wie es offiziell heißt, sechs bis zwölf Monate nach den Ereignissen von Uncharted 4". Chloe und Nadine befinden sich auf der Suche nach Ganeshas Stoßzahn, einem Relikt, das von unschätzbarem Wert sein soll und sich im Besitz des Warlords Asav befindet. Die Suche selbst findet im südlichen Teil Indiens statt, was auch neue Akzente in die Welt von Uncharted bringen soll.

Darüber hinaus scheint die Spielmechanik auch um Schleichabschnitte erweitert worden zu sein. So wird es in The Lost Legacy auch eine schallgedämpfte Waffe geben. Die Action allerdings dürfte kaum zu kurz kommen, denn auch C4-Sprengstoff wird zur Standardausrüstung in der Erweiterung zählen. So manche Konfliktsituation soll im Rahmen der Stealthfähigkeiten der Spielfiguren aber auch komplett umgangen werden können. Teil dessen könnte auch die neu eingefügte Funktion des Schlossknacksystems bilden.

Naughty Dog hat ferner begründet, weshalb man sich neben Nadine für Chloe als Hauptfigur entschieden hat. Autor Josh Scherr begründet die Entscheidung damit, dass Chloe ein interessanter Charakter sei, der ein wenig düsterer als die Hauptfigur der Reihe, Nathan Drake, sei. Chloe trat erstmals in Uncharted 2 in Erscheinung. Damals war sie am Einbruch Nathans in einem Museum in Istanbul beteiligt. Nathan selbst wird nicht als spielbarer Charakter in The Lost Legacy enthalten sein, und wie Scherr betont, wird er wohl auch als Gaststar keinen Auftritt haben. Ihn zu integrieren, habe sich einfach nicht richtig angefühlt.

Einen Termin für The Lost Legacy hat Sony weiterhin nicht genannt. Erfolgen soll der Release für PlayStation 4 aber in jedem Fall noch in diesem Jahr.