Project Sonic 2017 heißt offiziell Sonic Forces: Neue Details und HD-Gameplay-Trailer [Update]

XOne PS4

Update um 17:00 Uhr

Den Gameplay-Trailer zu Sonic Forces gibt es nun auch in HD zu sehen. Den Clip könnt ihr euch unterhalb dieser News anschauen.

Originalmeldung am 17. März 2017 um 15:38 Uhr

Der japanische Entwickler und Publisher Sega hat während eines Panels im Rahmen der South-by-Southwest-Conference in Austin (Texas) den finalen Namen für Project Sonic 2017 bekanntgegeben. Das Spiel wird demnach offiziell als Sonic Forces veröffentlicht. Gleichzeitig wurden auch erste Details zu dem Titel verraten.

Als grafischer Motor kommt laut den Entwicklern die neue „Hedgehog Engine 2“ zum Einsatz. Diese soll unter anderem verbesserte Lichteffekte und ein besseres Rendering bieten. Der Titel wird als eine Weiterentwicklung von Sonic Colours und Sonic Generation bezeichnet und soll auch mit einem verbesserten Boost-Feature aufwarten. Zudem soll das Spiel drei verschiedene Spielstile (den klassischen, den modernen und einen noch unbekannten) umfassen.

Die einzelnen Levels sollen mehrere verschiedene Pfade bieten. Die aus Sonic Colours bekannte, kleine außerirdische Wesen „Wisps“ sind auch in Sonic Forces mit von der Partie. Die Geschichte des Spiels ist in einer Welt angesiedelt, wo der fiese Dr. Ivo „Eggman“ Robotnik siegreich war. Das Spiel soll nach wie vor noch Ende dieses Jahres für PC, Xbox One, PS4 und die Switch erscheinen. Erste Spielszenen von der SXSW 2017 könnt ihr euch am Ende der News anschauen. Da das Video jedoch abgefilmt wurde, lässt die Qualität stark zu wünschen übrig. Im Laufe des Tages soll aber auch offizielles Gameplay von Sega veröffentlicht werden.

Was Sonic Mania angeht, so wurde das Spiel ein wenig nach hinten verschoben und soll nun erst im Sommer dieses Jahres für PC, Xbox One, PS4 und die Switch veröffentlicht werden. Sega hat zu dem Titel ein neues kurzes Gameplay-Video präsentiert, das euch die Stage „Flying Battery Zone“ zeigt. Den Clip haben wir für euch in den Quellenangaben verlinkt.