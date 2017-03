Titanfall 2: Entwickler spricht über Zukunft und schweigt über Star-Wars-Spiele

PC XOne PS4

In einem ausführlichen Blogbericht äußerte sich Respawn Entertainment zur Zukunft der Titanfall-Serie. Obwohl Publisher Electronic Arts erst vor Kurzem bekannt gab, dass die angepeilten Verkaufszahlen von Titanfall 2 (im Test: Note 8.0) nicht erreicht wurden, sei das Spiel laut den Entwicklern "gesund und wachsend". Jede Woche kämen neue Spieler hinzu.

Offizielle Zahlen wurden zwar keine genannt, ihr dürft euch in den kommenden Monaten aber auf einige kostenlose DLCs freuen. Derzeit arbeite das Team unter Hochdruck an diesen Download-Paketen. Erst danach wollen die Entwickler über die weitere Zukunft der Titanfall-Marke beraten. Respawn räumt hinsichtlich der DLC-Politik auch einige Fehler ein. So hätte man es verabsäumt, die Spielerschaft über die geplanten kostenlosen Erweiterungen vernünftig zu informieren:

In diesem Punkt müssen wir besser werden. Das ganze Studio hat sich dazu verpflichtet Titanfall 2 mit kostenlosen Inhalten zu versorgen. Wir arbeiten an einigen wirklich coolen Dingen.

Am 23. März könnt ihr euch über eine detaillierte Auflistung der geplanten DLCs freuen. Leider keine Neuigkeiten will euch der kalifornische Entwickler hingegen über das bereits angekündigte Star Wars-Spiel zukommen lassen: