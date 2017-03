The Town of Light und Victor Vran via THQ Nordic als Retail

PC XOne PS4

Das Teaser-Bild stammt aus The Town of Light.

Nordic Games, seit August 2016 THQ Nordic, ist dafür bekannt, auch vermeintlich kleinere Spiele als Disc-Versio in den Handel zu bringen. Wie das Publishing-Label heute bekanntgab, wird eine Retailveröffentlichung im Einzelhandel auch für das Story-Adventure The Town of Light sowie Haemimont Games' Hack-and-Slay Victor Vran (im Test: Note 7.5) erfolgen. Bei beiden Titeln handelt es sich jeweils um erweiterte respektive verbesserte Versionen der Spiele. Während das bereits im Februar 2016 für PC veröffentlichte The Town of Light vom italienischen Indie-Studio Lka in einer technisch überarbeiteten Version für PC, Xbox One und PlayStation 4 erscheint, wird es in der sogenannten "Overkill Edition" von Victor Vran eine Reihe von Zusatzinhalten geben.

Konkret wird das Action-RPG des bulgarischen Studios, die in der Vergangenheit unter anderem Titel wie Tropico 4 (im Test) oder The First Templar (im Test) für Kalypso Media entwickelten, im Rahmen dessen auch die bereits vor einiger Zeit angekündigte Motörhead-Erweierung umfassen. Konkrete Termine oder einen Preis gibt es für beide Discversionen noch nicht. Der Release soll aber jeweils im "Spätfrühling" erfolgen.

In The Town of Light verschlägt es euch in eine Anstalt für vermeintlich geistesgestörte im Italien Ende der 30er Jahre. Bei Victor Vran widerum handelt es sich um ein Action-Rollenspiel, das entfernt an Konsorten wie Diablo 3 erinnert. Im Zentrum steht allerdings der namensgebende Held, bei dem es sich um einen Vampirjäger handelt, der wohl nicht zufällig gewisse Parallelen zu verschiedenen Interpretationen der Figur Abraham Van Helsing aus Bram Stokers Dracula-Roman aufweist.