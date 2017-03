Outlast 2: Wegen "sexueller Gewalt" ohne Freigabe in Down Under

PC XOne PS4 MacOS

Vor kurzem hatte das Indie-Studio Red Barrels den Termin für das Survival-Horror-Abenteuer Outlast 2 (Preview) bekanntgegeben, der auf den 25. April fallen wird. Noch steht die Alterseinstufung der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) für Deutschland aus, zumindest in Australien wird es jedoch keine offizielle Veröffentlichung geben. Das Australian Classification Board verweigerte dem Horror-Spiel nämlich eine Alterseinstufung, womit der Titel in Down Under gar nicht offiziell in den Vertrieb kommen kann.

Grund für die Verweigerung bei der Alterklassifizierung scheint die Darstellung sexueller Gewalt zu sein. Konkret scheint der Auslöser für die ausbleibende Alterseinstufung für den australischen Markt mit einer Spielszene zu tun zu haben, die eine Art Ritual zeigt. Ob die wirklich sexuelle Gewalt darstellt oder, wie es in der Begründung des Classification Boards heißt, diese "offensichtlich impliziert", ist nicht näher bekannt.

Das Australian Classifiction Board war in der Vergangenheit immer wieder für seine restriktive Vorgehensweise bei der Alterseinstufung im Land der Koalas und Didgeridoos bekannt. Allerdings glaubten viele der hiesigen Spieler, die Situation würde sich ändern, nachdem das Land im Jahr 2011 entschieden hatte, die lange Zeit nicht existente 18er-Freigabe (des sogenannten R18+-Ratings) für Spiele einzuführen.

Die Altersfreigabe für den deutschen Markt steht, wie bereits erwähnt, aktuell noch nicht fest. Die USK erteilte dem 2013 erschienenen Vorgänger Outlast (im Test: Note 7.5), eine Altersfreigabe ab 18 Jahren. Zuletzt gab die deutsche Prüfinstanz jedoch auch Titel wie Battlefield 1 (im Test) bereits ab 16 Jahren frei, während etwa die beiden jüngsten großen Ubisoft-Titel For Honor (im Test) und Ghost Recon - Wildlands (im Test) ein rotes Prüfsiegel erhielten. Zudem gab es hierzulande zuletzt einige Listenstreichungen. Dazu zählen sowohl ältere Titel wie das jüngst auch hierzuland offiziell veröffentlichte Gears of War 2 oder auch die bald erscheinende Neuauflage von Bulletstorm, die in Deutschland bei der Erstveröffentlichung lediglich in einer stark gekürzten Fassung erschien.