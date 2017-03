Mass Effect - Andromeda: Keine Verbesserungen bei den Gesichtsanimationen mit dem Day-One-Patch [Update]

PC XOne PS4

Update vom 17. März 2017 um 14:15 Uhr

Ian Frazier, der Lead-Designer von Mass Effect - Andromeda (Preview), hat sich inzwischen via Twitter zum Day-One-Patch geäußert und gab an, dass dieser bereits in die Version, die den EA- und Origin-Access-Abonnenten zur Verfügung steht, integriert wurde. Verbesserungen für die Gesichtsanimationen bietet das Update allerdings keine. Das, was ihr in den aktuellen Trailern seht, entspricht also der Launch-Version, die ab nächster Woche für PC und Konsolen erhältlich sein wird. Laut Frazier wird über den Inhalt zukünftiger Updates derzeit noch diskutiert. Ob und wann Bioware die Mimik der Charaktere nachbessert, bleibt also vorerst unklar.

Originalmeldung vom 16. März 2017 um 17:28 Uhr

Die letzten Trailer und Gameplay-Videos zu Mass Effect - Andromeda schüren zwar schon die Vorfreude auf den anstehenden Release, sorgen im Netz aber auch für einige kritische Stimmen aus der Community. Grund dafür sind die Gesichtsanimationen der Charaktere im Spiel. Einige Spieler sind der Meinung, dass diese im neuesten Teil der Science-Fiction-Rollenspielserie kaum besser aussehen, als im zehn Jahre alten, ersten Mass Effect.

Die Diskussionen gab es bereits nach der Präsentation des ersten Gameplay-Trailers, der mit recht seltsamen Gesichtsreaktionen der Charaktere für kritische Kommentare seitens der Fans sorgte. Bioware gab daraufhin an, dass daran noch weiterhin geschraubt werde. Die Mimik in den späteren Trailern war allerdings kaum besser. Ein Vergleich mit dem zwei Jahre alten The Witcher 3 - Wild Hunt (Testnote: 9.0) im Video im Anschluss an die News zeigt es deutlich.

Ob es mit dem angekündigten Day-One-Patch noch tatsächlich große Änderungen an den Gesichtsanimationen geben wird, bleibt abzuwarten. Mass Effect - Andromeda wird nächste Woche, ab dem 23. März 2017 für PC, Xbox One und die PS4 im Handel erhältlich sein.