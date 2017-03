Horizon - Zero Dawn: Sony gibt erste Verkaufszahlen bekannt // Guerrilla Games arbeitet an Erweiterung

PS4

In einem offiziellen Statement gab Sony heute erstmals Verkaufszahlen zu Horizon - Zero Dawn (im Test: Note 8.5) bekannt. Demnach konnte man in den ersten zwei Wochen seit dem Release am 28. Februar stolze 2,6 Millionen Exemplare absetzen. Bei der Zahl handelt es sich ausdrücklich um Kopien, die an Endkunden verkauft wurden, digitale Verkäufe sind bereits eingerechnet. Alles in allem handelt es sich damit laut Sony um die bestgestartete neue Marke eines First-Party-Studios auf der PS4.

Hermen Hulst, Managing Director bei Guerrilla Games, zeigt sich aufgrund des Erfolgs entsprechend glücklich:

Wir sind sehr erfreut, dass Horizon - Zero Dawn sowohl bei der Presse als auch bei Spielern gut ankommt. In dem Spiels steckt eine Menge Liebe, daher ist es sehr befriedigend, dass es bei den Spielern dieselbe Leidenschaft und den Enthusiasmus hervorruft, den wir während der Entwicklung gespürt haben.

Abschließend gibt Hulst bekannt, dass man mit Aloys Geschichte noch nicht am Ende angekommen sei und sich derzeit eine Erweiterung in Arbeit befinde. Details hierzu blieb er allerdings schuldig.