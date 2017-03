Injustice 2: Spielwährung „Source Crystals“ vorgestellt // Vorstellungstrailer zu Firestorm

XOne PS4

NetherRealm Studios hat die Premiumwährung für sein kommendes Superhelden-Prügelspiel Injustice 2 (zum Preview-Artikel) vorgestellt. Dabei handelt es sich um sogenannte „Source Crystals“, die von euch sowohl im Spiel verdient, als auch mit echtem Geld erworben werden können. Die Vorteile, die ihr damit erlangt, sind allerdings rein kosmetischer Natur. So könnt ihr die Kristalle in Skins und Shader investieren, um euren Charakter visuell aufzupeppen.

Mit der Spielwährung lässt sich auch das Aussehen eines Rüstungsteils auf ein anderes übertragen. Habt ihr beispielsweise Schulterteile mit perfekten Stats für euren Charakter erspielt, die visuell nicht zu euren restlichen Rüstungsteilen passen, könnt ihr ein anderes Schulterteil nutzen und das Aussehen auf eure neue Rüstung transferieren. Während die Skins den visuellen Stil eurer Rüstungsgegenstände von Grund auf bestimmen, könnt ihr mit den Shadern die Farben eurer Ausrüstungsteile anpassen. Dabei werdet ihr laut Entwicklern aus diversen verschiedenen Farbkombinationen auswählen können. Einige Skins und Shader werden nicht freispielbar, sondern nur durch die Spielwährung freischaltbar sein.

Ein weiterer Zweck der Source Crystals ist euch Zeit zu sparen. Habt ihr einmal einen Charakter auf Stufe 20 gebracht, könnt ihr die Kristalle dafür verwenden, die anderen Charaktere aus dem Kader ebenfalls auf den gleichen Level zu hieven. Auch hier handelt es sich laut NetherRealm Studios nicht um Pay-to-win, denn ihr müsst erst einen Charakter hochgespielt haben, bevor ihr das Feature für die restlichen Kämpfer nutzen könnt. Was die Source Crystals für die Käufer im Ingame-Shop kosten werden, wollen die Entwickler zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.

Des Weiteren gibt es neues Videomaterial zu Injustice 2 zu bestaunen. Dabei handelt es sich um einen Vorstellungstrailer zu Firestorm. Der Charakter war bereits vor wenigen Tagen in einem Video von Up Up Down Down bei einem Besuch im Entwicklerstudio zu sehen. Den neuen Clip könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Injustice 2 wird ab dem 18. Mai dieses Jahres für die Xbox One und die PS4 erhältlich sein. Eine PC-Version wurde bisher noch nicht bestätigt.