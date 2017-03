Batman - The Telltale Series kommt angeblich auch für Switch

PC 360 XOne PS3 PS4 iOS Android

Verschiedene Seiten im Netz berichten, dass das Adventure Batman -The Telltale Series (im Test: Note 8.5) für Nintendo Switch erscheinen könnte. Die Medien schließen dies aus dem Umstand, dass der ab Sommer 2016 erschienene Titel von mehreren Verkaufsplattformen gelistet wird. Ein russischer Händler datiert sogar bereits den Release auf den 30. Juni 2017. Dabei handelt es sich offenbar um eine Retailversion mit allen fünf Episoden, also nicht etwa eine Disc-Fassung wie auf Xbox One oder PS4, die die Episodne 2 bis 6 lediglich mittels Seasonpass-Code als Download mitbrachte.

Viele Analysten wie Gamer machen den weiteren Erfolg der Switch über den sehr guten Launch hinaus von der Versorgung der Plattform mit der entsprechenden Menge an Third-Party-Spielen abhängig. Sicher ist, dass Telltale einer der bereits angekündigten Partner für die Switch ist. Eine Bestätigung, ob dies tatsächlich mit diesem oder gar weiteren Titeln der Fall sein wird, steht bisher zumindest von offizieller Seite noch aus. Der jüngste Telltale-Sproß, Marvel's Guardians of the Galaxy, ist etwa aktuell nur für PC, Xbox One, PS3 und PS4 angekündigt.

Der erste Ausflug eines Telltale-Games-Spiels auf eine Nintendo-Plattform wäre Batman indes nicht. In der Vergangenheit veröffentlichten die Kalifornier unter anderem Tales from Monkey Island für Wii, Minecraft Story Mode ist mittlerweile auch für WiiU verfügbar.