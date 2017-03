South Park - Die rektakuläre Zerreißprobe: Macher erteilen Gerüchten zu Switch-Umsetzung eine Abfuhr

PC XOne PS4

South Park - Die Rektakuläre Zerreißprobe ab 43,99 € bei Amazon.de kaufen.

Anfang der Woche veröffentlichte der offizielle Twitter-Account zu South Park einen Beitrag, der Spieler und insbesondere frisch gebackene Besitzer einer Nintendo Switch hellhörig werden ließ: " Nin-ten-do. I'm coming. I'm coming, Nin-ten-do" hieß es in dem Tweet, viele sahen darin eine Ankündigung, dass das derzeit in Entwicklung befindliche South Park - Die rektakuläre Zerreißprobe (zur Preview) auch auf die Switch kommen würde. Was sie dabei jedoch missachteten, war der darunter befindliche Hashtag "#blizzard2017" als Anspielung auf den Schneesturm, der vor wenigen Tagen in New York wütete.

Wie IGN auf Nachfrage in Erfahrung bringen konnte, handelte es sich tatsächlich nur um einen missverständlichen Scherz der Macher – ein Sprecher des South-Park-Studios erteilte Gerüchten über eine Switch-Version jedenfalls eine klare Absage. Stattdessen stellt der Tweet lediglich ein Zitat aus einer Folge der 10. Staffel aus dem Jahr 2006 dar, in der Cartman nicht den damaligen Release der Wii abwarten kann und sich daher zur Überbrückung der Wartezeit im Schnee einfrieren möchte.