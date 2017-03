PC XOne PS4

Das Münchner Indie-Studio Klonk Games hat mit Shift Happens einen charmanten Puzzle-Plattformer für zwei Spieler an einem Bildschirm auf den Markt gebracht. Zusammen löst ihr diverse Rätsel, um die beiden gelee-artigen Protagonisten aus einem Versuchslabor zu befreien. Aber auch als Solo-Spieler könnt ihr Shift Happens angehen.

Ein exemplarische Rätsel mit Druckplatte und Kistenschieben.

Flucht aus dem Versuchslabor

Zwei der Testkreaturen eines futuristischen Versuchslabors sind durch spritzer von farbigen Substanzen intelligenter als ihre grauen Artgenossen geworden, und versuchen sich an der Flucht aus dem Laborkomplex. Jeder Spieler übernimmt die Kontrolle über entweder das blaue oder das rote Wesen, deren besondere Spielmechanik es ist, dass ihre Körpergröße miteinander verknüpft ist. Lasst ihr per Knopfdruck den einen Schrumpfen, wächst der andere.



Dank unterschiedlicher Größe kann einer von euch nicht nur jeweils schmalere Durchgänge passieren, auch die Sprungfähigkeit ändert sich. Außerdem kann die große Ausgabe der Kreatur kurzzeitig im flachen Wasser überleben.

Als Belohnung fürs Sammeln der Energiekugeln gibt es bis zu drei Sterne.

Diese jederzeit umschaltbaren Unterschiede bilden die Basis für diverse Rätsel, die ihr lösen müsst, um das Ende eines Levels zu erreichen und gelbe Energiekugeln zu sammeln.



Daneben müsst ihr auch Schalter betätigen oder gewichtsempfindliche Platten beschweren, um Türen zu öffnen oder Fallen zu deaktivieren. Im späteren Verlauf müsst ihr auch Kisten unterschiedlicher Größe verschieben, um weiterzukommen. Die Menge an gesammelten Energiekugeln wird am Ende des Levels mit bis zu drei Sternen belohnt. Um alle Kugeln des Levels für den dritten Stern zu sammeln, müsst ihr versteckte Durchgänge aufspüren.



Als weiteren Bonus gibt es noch Würfel zu entdecken, die dann in der Mitte zwischen den beiden Charakteren schweben, bis sie in eine passende Vorrichtung platziert wurden. Dabei ist die passende Positionierung der beiden Spieler ausschlaggebend. Ist einer der Gelee-Helden durch eine Falle oder im Wasser umgekommen, so kann ihn der andere Spieler wiederbeleben und die zuvor gesammelten Energiekugeln des Spielers aufnehmen. Dafür könnt ihr jederzeit auch in der Nähe schwebende Kugeln in eure Richtung saugen.

Animierte Zwischensequenzen erzählen die Geschichte.

Kooperatives Rätseln auch im Alleingang

Habt ihr keinen MItspieler parat, so könnt ihr Shift Happens auch im Alleingang lösen. Dabei wechselt ihr jederzeit zwischen den beiden Charakteren und steuert dann immer nur einen zur gleichen Zeit. In diesem Spielmodu sind dann auch jeweils die Level anders gestaltet als im Koop-Modus. Sucht ihr nach Abschluss des Spiels nach weiteren Herausforderungen, so könnt ihr jedes Level auch noch einmal gegen die Uhr lösen. Im Zweispielermodus müsst ihr 34 Level lösen, im Solomodus etwas weniger.

Im Solo-Modus ist der nicht aktive Charakter grau.

Grafisch ist der Titel solide und übersichtlich umgesetzt. Die Welt ist in 3D modelliert und präsentiert sich euch in den Leveln mit fester Seitenansicht. Zwischen den Leveln werdet ihr in animierten 3D-Zwischensequenzen durch die Geschichte geführt. Die Steuerung ist präzise und sehr gut mit Controllern am PC spielbar.



Den zwischen euch schwebenden Würfel müsst ihr in die leuchtende Öffnung setzen.

Fazit

Mit Shift Happens ist Klonk Games ein interessanter und abwechslungsreicher Puzzle-Plattformer mit innovativer Spielmechanik gelungen. Insbesondere zu zweit macht das Rätseln viel Spaß. Dabei ist das Spiel voll familientauglich. Der Umfang an Leveln ist dem preis angemessen und die Rätsel sind herausfordernd, aber zu Beginn nicht allzu schwer gestaltet.