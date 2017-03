Cyberpunk 2077: CD Projekt glaubt an einen noch größeren Erfolg als bei Witcher 3

PC PS4

CD Projekts Mitgründer Michał Kicińsk hat in einem Interview mit der polnischen Website Gazeta über das kommende Science-Fiction-Rollenspiel Cyberpunk 2077 gesprochen. Wie er verriet, könnte der Titel ein noch größerer Erfolg als das letzte Projekt des Studios, The Witcher 3 - Wild Hunt (Testnote: 9.0) werden. Auch wenn Geralts letztes Abenteuer sämtliche in der Industrie bekannten Preise abgeräumt hat und in Hinblick auf die Verkäufe das Team überraschte, glaubt Kicińsk, dass es da noch Luft nach oben gibt. Mit einem viel größeren Entwicklerteam, das an Cyberpunk 2077 arbeitet, möchte das Studio einen Titel abliefern, der in Hinblick auf den finanziellen Erfolg an die Spiele von Rockstar Games und Blizzard Entertainment anknüpft.

Ich denke das Ziel ist absolut realistisch. The Witcher war eine fantastische Vorlage für ein Spiel, aber sie schränkte uns auch ein. Zum einen arbeiteten wir mit einer Geschichte, die in einer Fantasy-Welt angesiedelt war. Zum anderen haben wir eine Marke promoted, die hauptsächlich in Ostmitteleuropa, aber kaum im Westen bekannt war. Ich bin mir sicher, dass Cyberpunk 2077 zu einem noch größeren Erfolg, als The Witcher 3 avancieren kann. Die futuristische Welt von Cyberpunk ist der unseren viel näher. Es ist auch viel populärer, wie man es an Filmen, Büchern, Comics und Spielen sehen kann. Man sollte nicht vergessen, dass Fantasy eher ein Nischenthema ist. Ich glaube mit Cyberpunk 2077 kann CD Projekt nicht nur die Auszeichnungen abräumen, sondern auch einen riesigen kommerziellen Erfolg hinlegen. Es nicht leicht, beide Ziele zu erreichen, aber es ist definitiv machbar. Das haben Rockstar und Blizzard in der Vergangenheit bereits bewiesen.

Auf einen Veröffentlichungstermin angesprochen, konnte Kicińsk zwar noch nichts Konkretes sagen, verriet aber, dass das Studio den Zeitraum zwischen der Bekanntgabe des Termins und dem eigentlichen Launch möglichst kurz halten möchte: