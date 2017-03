Bulletstorm - Full Clip Edition: Wenn die Verkaufszahlen stimmen, ist auch ein Nachfolger denkbar

PC 360 PS3 PS4

Im kommenden Monat bringen People Can Fly und Gearbox Publishing mit Bulletstorm - Full Clip Edition die Remastered-Version zum 2011 veröffentlichten First-Person-Shooters Bulletstorm (Testnote: 8.5) auf den Markt. Wie der Gearbox-PR-Manager Vincent Slaven in einem Interview mit Dual Shockers verriet, zieht man intern auch einen Nachfolger in Betracht.

Laut Slaven würde das Team gerne mehr mit dem Franchise machen, allerdings will man zuerst sehen, wie sich die Full Clip Edition schlägt und ob überhaupt noch genügend Interesse an dem abgedrehten Gameplay, das Bulletstorm bietet, vorhanden ist. Sollte der Titel finanziell ein Erfolg werden, will sich das Studio intensiver mit dem Thema Nachfolger beschäftigen. Die Full Clip Edition wird ab dem 7. April 2017 für PC, Xbox One und die PS4 erhältlich sein.