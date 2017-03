Rend: Ehemalige Blizzard-Entwickler arbeiten an Survival-Action-Rollenspiel

PC

Die frisch gegründeten Frostkeep Studios haben auf ihrer Homepage ihr erstes Projekt Rend bekanntgegeben, ein Fantasy-Survival-Abenteuer mit Rollenspiel-Elementen. In dem Multiplayer-Spiel schließt ihr euch einer von drei Fraktionen an und müsst gemeinsam mit anderen Spielern in einer gefährlichen Fantasywelt gegen feindliche Kreaturen und gegnerische Fraktionen euer Lager verteidigen und in der Natur ums Überleben kämpfen.

Dazu könnt ihr durch das Sammeln von Rohstoffen und Artefakten mithilfe des Crafting-Systems eure Ausrüstungen verbessern. Mit dem Ausbauen der diversen Fertigkeiten könnt ihr zudem euren Charakter nach euren Wünschen entwickeln. So bekommt Rend neben der Survival-Action einen gewichtigen Rollenspiel-Einschlag.

Das fünfköpfige Team von Frostkeep besteht aus Programmierern, die zuvor an Spielen wie World of Warcraft, Overwatch, League of Legends oder Wasteland 2 beteiligt waren. Im Laufe des Frühlings soll ein Early-Access-Zugang auf Steam präsentiert werden, für den ihr euch bereits jetzt auf der Homepage der Entwickler anmelden könnt. Der Trailer am Ende der News zeigt euch bereits über zweieinhalb Minuten Spielszenen.