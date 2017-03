Capcom kündigt The Disney Afternoon Collection an

PC XOne PS4

Die Veröffentlichung des Nintendo Classic Mini (NES Mini in Wort und Video getestet) im vergangenen Jahr war ein weiterer Beleg für die wachsende Popularität von Retro-Spielen. Capcom springt nun auf diesen Zug auf und kündigt The Disney Afternoon Collection für PC, Playstation 4 und Xbox One an. Diese beinhaltet die ersten beiden Duck-Tales-Spiele, Darkwing Duck, Tale Spin sowie Chip ‘n Dale Rescue Rangers und dessen Nachfolger. Die sechs Titel erschienen in den 1980ern und 1990ern für das Nintendo Entertainment System. Neu hinzugekommen ist die Möglichkeit jederzeit zurückzuspulen, ein Time-Attack-Modus mit Online-Ranglisten, sowie ein Boss-Rush-Modus. Außerdem erstrahlen die Klassiker nun in Full HD, es soll aber auch wie beim Nintendo Classic Mini verschiedene Grafikfilter geben.

Erscheinen wird The Disney Afternoon Collection bereits am 18. April als Download. Der Preis beträgt 19,99 Euro. Einen ersten Trailer findet ihr unter der News.