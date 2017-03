GDC2017: Warren Spectors Deus-Ex-Postmortem verrät Philosophie & Pannen

PC MacOS andere

Dungeons & Dragons als Inspiration und Bruce Sterling als Game Master: Wie Warren Spector „seine ganze Karriere über versuchte, das Spielgefühl von damals neu zu erleben“.

Warren Spector gab sich die Ehre, zur Game Developers Conference 2017 sein wohl größtes Werk als Postmortem wiederaufleben zu lassen: Deus Ex. Das im Juni 2000 erschienene Action-RPG baute auf Spielen wie System Shock 2 und Thief auf (und beschäftigte auch mehrere Entwickler beider Spiele) und glänzte vor allem mit der Freiheit, wie man Probleme angehen konnte.

Die Vorgeschichte von Deus Ex

Spector verriet in seinem Vortrag, dass er schon früh begeistert das Pen-and-Paper-Rollenspiel Dungeons & Dragons spielte. Besonders gern erinnert er sich an eine Spielrunde im Jahr 1978 mit Cyberpunk-Autor Bruce Sterling als Spielleiter. Im Prinzip versuche er schon seine ganze Karriere über, in seinen Computerspielen jenes Gefühl aufleben zu lassen, dass er mit dieser Spielerrunde erlebt habe.

Warren Spector auf der GDC 2017.

Bereits 1994, als Spector noch für Origin Systems arbeitete, hatte er die Idee zu einem Film-Noir-Spiel namens (Trouble)shooter. „Origin mochte das Konzept aber nicht.“ Später verließ Warren Origin und ging zu Looking Glass, die für den texanischen Hersteller Ultima Underworld (noch als Blue Sky Productions) und dann Ultima Underworld 2 sowie System Shock gemacht hatten. Als Spector zu Looking Glass stieß, arbeitete die Firma gerade an Thief. Er erinnert sich: „An einer Stelle im Spiel versagte ich immer wieder an derselben Stelle. Ich bat die Designer, meine Figur stärker zu machen. Sie weigerten sich, da die Idee im Spiel sei, zu schleichen. Das akzeptierte ich für Thief – aber ich schwor mir, ein Spiel zu designen, das dem Spieler die Entscheidung überlässt, ob er schleichen oder nicht doch lieber kämpfen möchte."

Später ging Looking Glass pleite, und Warren stand auf der Straße. John Romero lockte ihn, so seine Worte, zu Ion Storm, und er konnte an einem neuen Titel arbeiten. Dieser neue Titel wurde zu Deus Ex.

Die Philosophie hinter Deus Ex

Beim Spieldesign gehe es zunächst ganz generell um die Frage: Was ist die Kernidee, um was geht es? Und hat irgendwer dieses Spiel schon einmal gemacht? Falls ja, müsse man sich fragen: Was können wir daraus lernen? Und falls nein: Wieso wurde es noch nicht gemacht? Weil die Idee nicht funktioniert, oder weil es einfach noch niemand hinbekommen hat? Letzteres könnte bedeuten, dass man an einer großen Sache sitzt. Und: Hat das Spiel etwas zu sagen, jenseits des konkreten Spielinhalts? Andernfalls verschwende man die Zeit der Konsumenten. Warren wollte bei seinem neuen Projekt ganz bestimmte Themen unterbringen, auf eine Weise, wie sie nur in Computerspielen möglich sei. Gleichzeitig merkt Spector an, dass Spiele noch weit davon entfernt seien, „ihren Citizen Kane-Moment zu erleben: Wir sind noch ein sehr junges Medium!". Will heißen: Spector schließt sich nicht jenen an, die Computerspiele bereits fest im Feuilleton verorten.

Die Grundidee hinter Deus Ex war laut Spector die der "geteilten Autorenschaft" zwischen Schöpfer und Konsument: Der Spieler sollte an der Storygestaltung aktiv teilhaben. Und die Entscheidungen, die der Spieler traf, sollten mehr über ihn verraten als der Avatar, den er gewählt hatte. Dass der Agenten-Thriller nicht im modernen Setting angesiedelt sein würde – wie es der Plan für (Trouble)shooter gewesen wäre – hatte schlicht technische Gründe: „1997 war es nicht möglich, das realistisch hinzubekommen. Deshalb fiel unsere Entscheidung auf die nahe Zukunft. Das brachte Themen wie Cyberpunk und Blade Runner rein. Gleichzeitig war schon Ende der 90er absehbar, dass der Terrorismus eine zunehmende Rolle spielen wird. Die Idee der Singularität, also künstlicher Intelligenz, die der menschlichen überlegen ist, stand im Raum.“

Diese Themen führten, so doziert Warren Spector, zu "Filter Questions" wie den folgenden: Was passiert, wenn man einen James-Bond-Schwarz-oder-weiß-Agenten in eine Welt der Grautöne wirft? Wenn man ein Mensch ist in einer Welt der Augmentierungen? Wäre die Welt besser dran, wenn sie von einer KI regiert würde? Von einer Kabale? In einem Mittelalter des freien Willens? „Mein Spiel sollte nicht darum gehen, einen Endboss zu besiegen, aber sehr wohl sollte man darin das Schicksal der Welt entscheiden.“

Die Entwicklung von Deus Ex

Als nächstes führte Warren Spector in seinem GDC-Postmortem zu Deus Ex allgemeingültige Entwicklungsregeln auf, die er für wichtig hält, darunter:

Designe Probleme, keine Puzzles

Erzwinge keine Fehlversuche

Rollenspiel kommt von "Rolle spielen", nicht von „Würfel-Rollen“

Die Spieler machen die coolen Sachen, nicht die NPCs

Belohne die Spieler ständig

Schlauere Spieler brauchen schwerere Spiele

Denke in 3D: Die Spieler sollen nach oben und unten schauen

Erstelle Maps mit Verknüpfungen

Biete multiple Lösungsmöglichkeiten an

Mit Elan machte sich das Team an die Umsetzung dieser "Gebote", nahm sich jedoch viel zu viel vor: „Wir planten 25 Missionen auf der ganzen Welt und über 200 Charaktere -- wir waren wahnsinnig. Am Ende hatten wir 500 Seiten mit Dokumentation, die keiner las.“ Als dann die Pre-Production-Phase begann, gab es Probleme: Das Team, das bei Ion Storm mit Spectors Hilfe entstand, funktionierte nicht: Es gab zwei konkurrierende Fraktionen unter zwei Lead Designern (dazu später noch mehr). Und: „Wir machten aus den 500 Seiten 270 Seiten, die immer noch keiner las.“ Spector fügt eine Anekdote an, die bei einem Verschwörungstheorien-Spiel, das rund 15 Monate vor dem 11.9.2001 erschien, nachträglich beängstigend wirken musste: „Ein Grafiker vergaß [beim Erstellen der Hintergrund-Bitmap für den Start-Level] das World Trade Center in der Skyline von New York."

Zunächst einmal aber wurde es September 1999. Waren Spector erinnert sich: „Das Spiel war fertig – und machte keinen Spaß. Aber Eidos gab uns mehr Geld und Zeit, und im Juni 2000 waren wir fertig damit, und ich war hochzufrieden damit.“



Was gut lief bei Deus Ex

Positiv aus Warren Spectors Sicht waren die klaren Ziele, die hinter der Entwicklung standen. Etwa, dass sich das Spiel an den Spieler anfühlen sollte, dass der Spieler sich fragen sollte, wer er eigentlich sei, und Entscheidungen zu treffen habe.

Auch die „Offenheit für Veränderung“ sei ein Pluspunkt gewesen: „Durch neue Teammitglieder kamen neue Vorstellungen herein.“ Gut sei auch gewesen, dass das Team immer wieder Beispielmissionen erstellte und optimierte. Dazu gehörte auch eine Mission im Weißen Haus. Diese schaffte es zwar nicht ins fertige Deus Ex, doch konnten die Designer ihre Ideen und Konzepte immer wieder überprüfen, und bemerkten technische Schwierigkeiten früh: „Beispielsweise hatten wir Performance-Probleme und mussten die Levels verkleinern oder aufteilen. Und wir hatten KI-Probleme.“

Etwa ein Jahr nach Beginn der Entwicklung baute das Team richtige Missionen und ließ echte Spieler sie ausprobieren. Das führte laut Spector zur Erkenntnis, dass die Missionen keinen Spaß machten. Gut sei gewesen, dass das Team den Mut gehabt habe, Dinge wegzukürzen aus dem Spiel.

Ebenfalls auf der Positiv-Seite – aber auch auf der negativen – sei die Entscheidung zu verorten, Technik einzukaufen, statt sie selbst zu entwickeln: Deus Ex basierte auf der Unreal-Engine nebst Unreal-Script. Dadurch kam das Projekt mit nur drei Programmierern aus.



Was schiefging bei Deus Ex

Warren Spector verwendet im GDC-Vortrag zu Deus Ex viel Zeit auf die Dinge, die nicht so gut liefen bei der Entwicklung. An erster Stelle: „Die Teamstruktur funktionierte nicht: Ich hatte zwei Lead Designer-taugliche Leute und wählte nicht einen aus, sondern ließ zwei Lead Designer ran. Es gab ständig Streit zwischen den Ultima- und den System-Shock-Leuten.“ Die Wende zum Besseren sei gekommen, als es „irgendwann nur noch einen Lead Designer gab.“ Das war Harvey Smith, den man heute beispielsweise als Lead Designer von Dishonored kennt. Mehrere Leute verließen zu jener Zeit das Team (vermutlich wurde ihnen gekündigt). Warren Spectors Fazit: „Das Team-Zusammenspiel ist wichtiger als das Talent der einzelnen Mitglieder.“

Selbstüberschätzung war ebenfalls ein Thema: „In einer Mission sollte man 2000 Leute aus einem Konzentrationslager im Mittleren Osten befreien. Wir wollten eine Schlacht zwischen Regierungstruppen und texanischen in Austin haben. Kurzum: Wir überhoben uns und wollten zu viel. Wir setzten uns anfänglich keine sinnvollen Grenzen.“

Auch die Risiken seien falsch eingeschätzt worden: Mehrere Subsysteme des Programms funktionierten nicht, und die KI war inkonsistent. Das eben noch gelobte Lizenzieren von Technologie führte auf der anderen Seite dazu, dass die Programmierer lange brauchten, sie zu verstehen. „Wir hatten eine sehr dürftige Simulation, wir mussten die Maps aufteilen in kleinere Levels.“ Spector erwähnt auch noch mal den Umstand, dass das Team es schlicht nicht schaffte, die reale Welt glaubwürdig abzubilden. „Wir konnten nicht einmal ein Telefon so simulieren, dass es halbwegs realistisch wirkte.“ Mit der Zeit sei Deus Ex deshalb immer unrealistischer geworden.

Nicht zuletzt sei „Ion Storm eine wilde Firma“ gewesen: Es gab geleakte E-Mails, so konnte man irgendwann Warren Spectors Gehalt nachlesen. „Es gab Playboy-Shootings im Büro, es gab kontroverse Anzeigen.“ Das alles sei auf der einen Seite spannend gewesen, habe auf der anderen Seite aber konzentriertes Arbeiten erschwert und immer wieder Ablenkung vom Wesentlichen gebracht. Auf John Romero lässt Spector übrigens nichts kommen: „Ich kenne niemanden, der mehr über Spiele versteht. Und John hat mir gegenüber kein einziges Versprechen gebrochen, das er mir je gemacht hat.“



Und dann kamen die Spieler…

Teils schon beim Testen, teils erst nach Release trafen dann all die Designentscheidungen auf die harte Wirklichkeit, nämlich die Spieler. Dabei, verrät Spector, stellte sich heraus: „Sogar erfahrene Spieler wurden durch die ganzen Wahlmöglichkeiten verwirrt: Ich muss eine echte Entscheidung treffen? Sie speicherten, versuchten etwas, luden neu, versuchten es erneut, und noch mal, und nahmen irgendwann die Option, die ihnen am besten gefiel.“ Was nicht unbedingt im Sinne der Erfinder und des Konzepts Entscheidungen-führen-zu-Konsequenzen war.

Auch dass manche Spieler Glitches fanden und nutzten, überraschte die Designer: Mit aufeinander gestapelter LAM (Lightweight Attack Munition) gelang es einigen, die Grenzen der Levels zu überwinden und quasi im Niemandsland herumzulaufen. Die Lösung der Entwickler: „Wir setzten dann Leitern an die Levelgrenzen, damit diese Leute es wieder ins Spiel zurückschafften."

Was Warren Spector freut: Die Spieler redeten über Deus Ex, und sie erzählten unterschiedliche Geschichten. Und zwar nicht nur darüber, wie sie ihren J.C. Denton geskillt hatten oder wie sie Probleme angegangen waren. Der Designerveteran gibt zwei Beispiele: „Spieler A sagte etwa: ‚War es nicht cool, den Gefangenen aus der Zelle unter dem UNESCO-HQ zu befreien‘? Spieler B darauf: ‚Welche Zelle?‘ Ich bekam auch mit, dass zwei Spieler die zugrundeliegende Thematik von Deus Ex als ‚ganz klar links‘ oder ‚ deutlich rechts‘ empfanden – je nach ihrer eigenen Spielweise und wohl auch eigenen politischen Haltung.“

Am Ende des GDC-Vortrags löst Spector noch ein altes Rätsel auf: „Ja, J.C. Denton steht für ‚Jesus Christ Denton‘ – aber die Geschichte geht noch weiter: Denton ist ein guter Freund von mir, ich nenne ihn den ‚helpful guy‘. Er ist leider oft so hilfreich, dass es schon nervt, und damals sagte ich manchmal zu ihm: ‚Jesus Christ, Denton, du bist so verdammt hilfreich!‘ Daher kommt der Name.“

Als durchaus selbstbewusstes Schlusswort zum Deus-Ex-Postmortem gibt Warren Spector folgendes zum Besten: „Eines meiner Ziele war, andere Designer zu beschämen, sodass sie nie wieder ihre 08/15-Spiele machen konnten".