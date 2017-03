The Legend of Zelda - Breath of the Wild: Dreiteilige Dokumentation von Nintendo veröffentlicht

Switch WiiU

Nintendo hat eine dreiteilige Dokumentation über die Entwicklung von The Legend of Zelda - Breath of the Wild (zum Test mit Video) veröffentlicht. Die gesamte Doku kommt etwa eine halbe Stunde und lässt verschiedene Entwickler zu Wort kommen, darunter den Director Hidemaro Fujibayashi, Art Director Satoru Takizawa und Producer Eiji Aonuma.

Während sich die erste Episode um die Entstehung des Konzepts und die Ausarbeitung von Ideen dreht, gehen die Macher in der zweiten auf die offene Spielwelt, verschiedene Gameplay-Systeme, die musikalische Untermalung und die Erstellung der Soundeffekte ein. Die dritte Folge rückt dann die Entwicklung der Geschichte und der Charaktere in den Vordergrund.

Den ersten Teil könnt ihr euch direkt unterhalb dieser Zeilen zu Gemüte führen. Die beiden anderen Teile haben wir für euch in den Quellenangaben verlinkt.