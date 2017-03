GG-Blitzaktion: Gewinnt 5x DRM-freie Version von Grim Fandango Remastered [beendet]

PC PS4 PSVita iOS Linux MacOS Android

Grim Fandango ab 18,94 € bei Amazon.de kaufen.

Die Blitzaktion ist beendet. Gewonnen haben unsere User Huangdi, DingO, Sehr lustiger Name, Rapunzel666 und Rishak. Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß mit dem Spiel!

Er mag nicht aus mehr als einer einigermaßen geordneten Ansammlung von Knochen bestehen. Aber Manny Calavera, der Protagonist aus Tim Schafers Adventure Grim Fandango (im Test: Note 8.5) hat es faustdick hinter den Ohren. Im Spiel erlebt er eine Abenteuerreise im Land der Toten, die sich über vier Jahre hinweg erstreckt. Er macht Bekanntschaft mit riesenhaften Katzentoiletten und nicht zuletzt mit seiner Herzensdame Mercedes Colomar, die er einst auf eine beschwerliche Reise ins Jenseits schickte. Manny war nämlich einst so etwas wie der Reiseverkäufer der Toten auf ihrem Weg vom Land der Lebenden ins Totenreich. Nur komisch, dass selbst eine blütenreine Dame wie Mercedes nicht für eines der Goldtickets qualifiziert zu sein scheint. Da ist doch was faul im Land der Toten!

Was Manny, Mercedes oder auch Glottis, der Chauffeur des Knochenmannes in Grim Fandango erleben, das können fünf von euch schon bald selbst am eigenen Leib erfahren – oder vielleicht auch erneut, solltet ihr das 1998 veröffentlichte Original der hier verlosten Remastered-Version auf GOG bereits damals gespielt haben. Die genannte Anzahl an Codes verlosen wir nämlich in unserer heutigen Blitzaktion, die an diesem Sonntag, den 19. März 2017 um 23:59 Uhr endet. Wenn ihr bis zu dem genannten Termin einen Kommentar unter dieser News hinterlasst, in dem ihr uns mitteilt, dass ihr gewinnen möchtet, könnt ihr einen der Keys für die DRM-freie PC-Version auf GOG für euch verbuchen.

Zu beachten ist dabei lediglich, dass ihr mit eurem Kommentar nur dann im Lostopf landet, aus dem heraus wir die Gewinner nach dem Zufallsprinzip bestimmen, dass ihr als registrierter User postet. Solltet ihr also noch nicht bei GamersGlobal angemeldet sein, besucht diese Seite und holt das innerhalb weniger Minuten nach. Im direkten Anschluss daran könnt ihr mit eurem Kommentar zu identischen Gewinnchancen an der Blitzaktion teilnehmen.

Wir wünschen allen Teilnehmer schon jetzt viel Glück!