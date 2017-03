GG-Blitzaktion: Gewinnt 5x DRM-freie Version von Day of the Tentacle Remastered

PC PS4 PSVita iOS Linux MacOS

Die Point-and-Click-Adventures von LucasArts genießen unter langjährigen Videospielern nicht etwa aus nostalgischer Verlärung einen exzellenten Ruf. Vielmehr waren die Abenteuer der Spieleschmiede vonbesonders Anfang bis Mitte der 90er Jahre einfach herausragend gut. Das gilt auch für Tim Schafers Werk, in dem ihr in die Rollen der drei Freaks Bernard, Laverne und Hoagie durch die Zeit und die amerikanische Geschichte reist, um Purpurtentakel und sein Streben nach der Weltherrschaft aufzuhalten.Die Remastered-Version des Spiels könnt ihr in unserer heutigen Blitzaktion gewinnen, und zwar gleich fünf von euch. Konkret geht es um die DRM-freie PC-Version von GOG.com, die selbstverständlich nicht bloß auf Deutsch, sondern auch in der englischen Originalfassung und weiteren Sprachen daherkommt. Wer will, kann das Point-and-Click-Abenteuer auch mit komfortabel mit Gamepad steuern, statt mit Maus und Tastatur. Der Vorgängerist in dieser Version natülich wie im Original in komplett durchspielbarer Form enthalten.Wenn ihr gewinnen möchtet, hinterlasst einfach einen Kommentar unter dieser News, in dem ihr uns wissen lasst, dass ihr einen der Codes haben wollt. Tut ihr das bis zum Ende dieser Blitzkaktion, heute, Samstag, den 18. März um 23:59 Uhr, landet ihr automatisch im Lostopf, aus dem wir die Gewinner unter allen Teilnahmeberechtigten nach dem Zufallsprinzip bestimmen werden. Teilnahmeberechtigt ist indes jeder, der seinen Kommentar bis zum genannten Termin als registrierter User postet – die Gewinnbenachrichtigungen mitsamt GOG-Code übermitteln wir nämlich ausschließlich via privater Nachricht.Solltet ihr noch nicht bei GamersGlobal angemeldet sein, ist das allerdings kein Problem. Auf dieser Seite könnte ihr innerhalb weniger Minuten einen Nutzerkonto erstellen und im Anschluss daran mit identischen Gewinnchancen bei dieser Blitzaktion mitmachen.Wir wünschen allen Teilnehmern schon jetzt viel Glück!